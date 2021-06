Comissão de Utentes reuniu com novo presidente do Centro Hospitalar do Médio Tejo – Diálogo e compromisso em defesa da qualidade do Serviço Nacional de Saúde (vídeo)

“Queremos manter e aprofundar o diálogo na defesa de soluções que correspondam aos valores preconizados pelo Serviço Nacional de Saúde, um SNS universal, público, eficiente e eficaz.” É este o propósito defendido por Casimiro Ramos, presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, na primeira reunião realizada, ontem à tarde, com a Comissão de Utentes de Saúde do Médio Tejo.

Declarações de Manuel José Soares, coordenador da Comissão de Utentes de Saúde do Médio Tejo

Uma reunião onde, para além de apresentação dos novos membros do Conselho de Administração do CHMT, foram abordados assuntos de interesse para a defesa da qualidade de prestação dos cuidados de saúde à população da área de abrangência do Médio Tejo.



O presidente do Conselho de Administração do CHMT garantiu estar a trabalhar para que ”este Centro Hospitalar mantenha os níveis de eficiência adquiridos, continuando a prestar os melhores cuidados de saúde aos cidadãos, procurando corresponder às preocupações transmitidas pela Comissão de Utentes de saúde do Médio Tejo .”

Casimiro Ramos afirmou ainda “contar com todos, desde os profissionais desta Casa, as autarquias locais, a entidades e instituições parceiras,entre as quais a Comissão de Utentes de Saúde do Médio Tejo, para dar continuidade ao projeto do CHMT”.

