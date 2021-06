Formação online com estrelas mundiais do Futsal na Escola Superior de Desporto de Rio Maior

Uma ação de formação da modalidade de Futsal vai ser dinamizada pela Escola Superior de Desporto de Rio Maior (ESDRM), do Politécnico de Santarém, no próximo dia 23 de junho, decorrendo online através da plataforma Zoom. Estrelas do desporto da modalidade vão ser formadores nesta sessão, que conta com Marquinhos Xavier, Selecionador de Futsal do Brasil, Nuno Correia Silva, Treinador de Guarda Redes e Nuno Santos Dias, Treinador de Futsal do Sporting Clube de Portugal.

Pretende-se com esta formação que os treinadores consigam ter a noção da importância da planificação estratégica, tanto para competições concentradas, como para competições regulares de uma época; organizar a planificação estratégico-tática de acordo com a competição; e dotar os treinadores de conhecimentos orientadores para a sua melhorar o seu planeamento estratégico-tático, tendo em conta a especificidade e influência dos guarda-redes no jogo de futsal.

A formação contabiliza créditos para a renovação de Título Profissional de Treinador (TPTD), Técnico de Exercício e Diretor Técnico (TEF-DT), reconhecido pelo IPDJ. Serão moderadores João Freitas Pinto (docente ESDRM e selecionador nacional de Futsal da Suíça), Paulo Luís (docente da ESDRM e treinador adjunto do Sporting Clube de Portugal).

