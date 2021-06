Município de Torres Novas com resultado líquido positivo de 2,7 milhões de euros

Os documentos de prestação de contas e relatório de gestão do exercício relativos a 2020 foram aprovados por maioria na reunião de câmara de 15 de junho de 2021, com votos favoráveis do PS (5 votos), abstenção do PSD e voto contra do BE. O Município apresenta um resultado líquido do exercício positivo no montante de 2.762.127,92€ (mais 1.612.231,24€ que no ano anterior). O montante da receita total cobrada foi de 32.382.558€, mais 4.929.449€ que em 2019, correspondente a 79,45% da receita prevista. Por sua vez, a despesa total paga atingiu o montante de 29.863.546€, mais 6.278.378€ que no ano anterior e correspondente a 73,27% do previsto. Em suma, a receita cobrada e a despesa paga apresentam um equilíbrio, sendo que as despesas correntes continuaram a ser totalmente suportadas pelas receitas corrente, tendo gerado poupança corrente. No tocante a capital em dívida/empréstimos encerrou-se o ano de 2020 com uma redução de 11,85% em relação a 2019, registando-se um saldo final de 9.122.139,61€.

De acordo com o documento, «o Relatório de Gestão de 2020, apresentado de uma forma clara e profunda, deixa transparecer um contínuo e consistente equilíbrio orçamental e que em ano de pandemia que desequilibrou a nível nacional todo o tecido socioeconómico, não fugindo o município a este fenómeno negativo, não o inviabilizou contudo de atingir metas razoáveis em todos os setores municipais, nem comprometeu a estratégia definida para o mandato, criando condições para se concluírem as metas desejáveis durante o próximo ano, último do mesmo».

No que se refere aos objetivos estratégicos definidos, destaque para: reabilitar e valorizar os centros históricos (Executado – 3.879.154€ onde se destacam os investimentos no edificado com 2.064.571€ e na melhoria das acessibilidades com 1.762.517€); atrair empresas, criar emprego (investimentos previstos, candidatados para a ampliação e infraestruturação da Zona Industrial de Riachos com impacto em 2021, bem como a aquisição de terreno para ampliação da mesma, não podendo deixar de se envolver na temática o empreendedorismo promovido pela StartUp Torres Novas); rede escolar de excelência (com uma execução de 4.189.869€, incluindo custos derivados da recente delegação de competências assumida pelo Município); reforço do serviço de saúde e rede social de excelência (início da obra da reabilitação da Unidade de Saúde de Torres Novas); reforço da proteção civil e valorização ambiental (criação de melhores condições de operacionalidade para a equipa municipal quer no apoio às forças de segurança e bombeiros voluntários, atingindo-se o montante de 878.740€); dinâmica cultural e desportiva (notórios os investimentos e apoios nestes setores atingindo-se o valor executado de 1.491.100€); melhoria da qualidade dos serviços ao munícipes (modernização e eficácia dos serviços totalizando em termos do executado 19.265.239€).

