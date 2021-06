Pavimentação de ruas na freguesia urbana de Tomar melhora circulação em 20 vias

A presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, e o vice-presidente Hugo Cristóvão, bem como o presidente da Assembleia Municipal, visitaram na sexta-feira as pavimentações de ruas realizadas na freguesia urbana, na companhia do executivo da Junta, liderado por Augusto Barros. O objetivo foi dar a conhecer um vasto conjunto de pavimentações efetuado nas freguesias de S. João Baptista e Santa Maria dos Olivais.

As intervenções ocorreram na Rua do Casal dos Peixinhos; Rua do Casal da Pombinha; Rua dos Aromas; ruas Particular, A, Antiga e do Alto, todas em S. Lourenço; Rua do Semanário A Verdade; Rua da Bela Vista, na Choromela; Rua da Capela; Rua do Pinheirinho; Rua do Casal de Santa Cruz; Rua da Belavista, em Santa Cruz; Rua da Fonte; Rua do Carrascal e Rua das Flores.

Estas obras, que foram realizadas em parceria com o Município de Tomar, vieram melhorar significativamente as condições de circulação naqueles locais, nalguns casos com a pavimentação pela primeira vez de ruas que ainda estavam em terra batida, noutros com uma intervenção de qualidade em vias asfaltadas mas cujo piso se encontrava bastante deteriorado.

