Cartaxo continua a reabertura gradual dos serviços e equipamentos municipais

Pavilhão do Inatel reabre, serviços municipais voltam ao atendimento presencial sem marcação prévia e TUC duplica lotação.

Pedro Magalhães Ribeiro, presidente da Câmara Municipal do Cartaxo, assinou ontem, dia 15 de junho, o despacho que permite aos serviços municipais retomar o atendimento presencial sem necessidade de marcação prévia, assim como a reabertura do Pavilhão do Inatel, a possibilidade de cedências de viaturas do município e o alargamento, para o dobro, da lotação do TUC – Transporte Urbano do Cartaxo.

O presidente da Câmara Municipal informou que a decisão se enquadra na reabertura gradual dos equipamentos municipais, que “temos vindo a decidir desde o final do Estado de Emergência, sempre de acordo com as resoluções do Conselho de Ministros no âmbito do Plano de Desconfinamento para o país, no cumprimento estrito das recomendações da Direção–Geral da Saúde”.

O autarca destaca a importância do Pavilhão do Inatel para clubes e associações poderem retomar a sua atividade desportiva, destacando que “a retoma gradual do atendimento presencial nos serviços municipais tem de ser cautelosa, vamos manter todas as medidas de prevenção de contágio e apelamos a toda a população para manter os cuidados essenciais que tão bem conhecemos, em especial o distanciamento, a higienização das mãos e o uso de máscara, em espaços fechados e sempre que o distanciamento não é possível”.

A reabertura de equipamentos e a retoma do funcionamento presencial dos serviços cumpre quer as normas da Direção-Geral da Saúde, quer dos planos de contingência que a Câmara Municipal do Cartaxo criou para cada caso e que mantém publicados no site da autarquia – em www.cm-cartaxo.pt

