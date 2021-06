Celebrar o mês do orgulho LGBT: Torres Novas recebe peça de teatro sobre a vida de uma rapariga transgénero

“A Gaivota” é o novo espetáculo da Companhia João Garcia Miguel que chega a Torres Novas para abordar a história real de uma rapariga transgénero, que desde o início da sua vida tem o sentimento de que está no corpo errado. A peça está em cena dia 18 de junho no Teatro Virgínia, às 21h00, e traz a palco o tema do género de múltiplas formas e também inúmeros outros problemas sociais.

Questões como a transsexualidade, identidade, expressão, corpo e interioridade são algumas das questões abordadas neste espetáculo que é baseado no texto de Anton Tchekhov, “A Gaivota”. A peça pretende levar os espectadores a interrogarem-se sobre uma dimensão diferente de humanidade, sobre a relação do homem com a sua fisicalidade, bem como com o animal e a máquina. Para dar vida às personagens da obra e trazer estes temas para debate, estão em palco as atrizes Águeda Plácido, Sofia Brito, Beatriz Gonçalves e Adriana Xavier.

“Apesar de ser um sonho antigo montar a encenação do texto “A Gaivota”, sempre tivemos como objetivo criar uma versão original e irreverente, adaptada aos dias de hoje, sobretudo no mês de comemoração do pride. Nesse sentido, pegámos na história real de uma das atrizes da peça, realizámos um processo de desconstrução da textualidade, aproximando-a do corpo e da alma dos atores e chegámos à obra que hoje apresentamos. Quisemos trazer inúmeros temas para debate, colocando até em questão as próprias artes e artistas e abordando o seu valor enquanto transformadores sociais e qual a sua relevância na sociedade atual”, explica João Garcia Miguel, encenador da peça.



Todos os que quiserem assistir ao espetáculo de dia 18 junho, no Teatro Virgínia, em Torres Novas, podem adquirir os bilhetes online ou na bilheteira do Teatro, a um custo de 7.50€. Depois, a peça apresenta-se de dia 19 a 27 de junho, no Teatro Ibérico, em Lisboa. Em todas as sessões são respeitadas as regras de higiene e segurança impostas pela Direção-Geral da Saúde.

Bilheteira online aqui.

