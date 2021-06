Encontrado o corpo do jovem desaparecido desde domingo no rio Tejo

O corpo do jovem de 15 anos que estava desaparecido desde domingo no rio Tejo, foi encontrado esta manhã, na margem do rio em Porto de Muge, freguesia de Valada, concelho do Cartaxo, soube o Mais Ribatejo junto do CDOS de Santarém.

Segundo o CDOS Santarém, o jovem foi encontrado sem vida cerca das 10h20, e neste momento decorrem os procedimentos de levantamento e de transporte do corpo.

As buscas do jovem foram retomadas esta manhã com 16 operacionais, com seis embarcações e 8 veículos, que se distribuíram pelo troço do rio entre a Ribeira de Santarém, onde o jovem desapareceu no domingo, e Valada, no concelho do Cartaxo. Hoje foram mobilizados operacionais dos Bombeiros do cartaxo, Alpiarça, Azambuja, dos Sapadores de Santarém e Voluntários de Santarém.

Estudante do 7.º ano na Escola EB 2,3 Alexandre Herculano em Santarém, o jovem de 15 anos tomava banho com amigos na praia da Ribeira de Santarém. Após um mergulho não regressou á superfície e os amigos alertaram uma das mães que os acompanhavam e que pediu auxílio através do 112.

