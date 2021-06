Livro #EuFicoEmPortugal lançado com crónica sobre o Tejo Ribeirinho

Constância, Almourol, Barquinha, são algumas das localidades em destaque no novo livro #EuFicoEmPortugal, lançado ontem, 16 de junho.

O livro, promovido pela Associação de Bloggers de Viagem Portugueses (ABVP) é o culminar de uma iniciativa com o mesmo nome e que pretende promover o turismo interno e o destino Portugal, em particular nestes tempos de pandemia. A obra junta 25 crónicas de viagem, escritas por 25 bloggers, que percorrem o país, de lés a lés. Do litoral ao interior, do continente às ilhas, em jeito de registos e relatos emocionais, histórias e vivências pessoais e criativas.



O Tejo Ribeirinho da Nossa Vida

O blog 23 Quilos à Justa foi um dos convidados a fazer parte deste projeto e contribuiu com uma crónica dedicada à região do Tejo ribeirinho, num percurso que vai da Barquinha, passando por Tancos, Almourol, Constância e Golegã.

Trata-se de um relato pessoal que invoca memórias, histórias de infância, passeios em família.

“Vamos ver as cheias! Assim anunciávamos, na infância, o habitual passeio ao longo do Tejo ribeirinho, no tempo em que as chuvas frequentes o obrigavam, não raras vezes, a sair do seu curso natural. As margens transbordavam para fazer das lezírias verdadeiros espelhos de água. As ruas confundiam-se com o leito dos rios e às vezes a água entrava por debaixo da porta sem ter sido convidada.” Assim começa a crónica.

Soraia Deus e Pedro Moita, autores do blog 23 Quilos à Justa



O blog 23 Quilos à Justa é da autoria de Soraia Deus e Pedro Moita, um casal que reside em Cabo Verde, na cidade da Praia e se dedica à comunicação e produção de conteúdos audiovisuais, entre eles um programa na RTP África (Nha Terra Nha Cretcheu).

Soraia Deus, jornalista de formação, é natural de Torres Novas e não esconde o amor que tem à terra das suas raízes e a toda esta região, onde regressa com a família com muita frequência.

Aliás, foi essa relação tão particular, que os fez escolher esta crónica para participarem no livro.

EuFicoEmPortugal nas livrarias

Este é o segundo livro colaborativo promovido pela (ABVP). O primeiro, Viagens de uma Vida, foi editado em 2020, dedicado às melhores experiências de viagem em destinos de todo o mundo.

O livro #EuFicoEmPortugal é editado pela Idiotéque e chega às livrarias de todo o país a 22 de junho, assim como a todas as plataformas online de venda de livros.

No entanto, pode também adquirir o seu exemplar autografado junto dos bloggers participantes da iniciativa.

