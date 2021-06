AQUANENA dinamizou ações de limpeza do rio Alviela (fotos)

A AQUANENA dinamizou três ações de limpeza e desobstrução do rio Alviela e das suas margens, em vários espaços do concelho de Alcanena, assinalando desta forma o Dia Mundial do Ambiente 2021 e dando cumprimento à sua missão de promover a sustentabilidade ambiental.

As primeiras duas ações aconteceram no dia 8 de junho, na zona da Azenha, no rio Alviela em Filhós, na Freguesia de Bugalhos; e na zona da Ponte da Ferreira, no rio Alviela, na União de Freguesias de Alcanena e Vila Moreira e União de Freguesias de Malhou, Louriceira e Espinheiro.

A terceira ação realizou-se no dia 9 de junho e abrangeu a zona do Vigário, no rio Alviela, na União de Freguesias de Malhou, Louriceira e Espinheiro.

Para a implementação destas ações, a AQUANENA contou com a parceria do Município de Alcanena (através de uma equipa de sapadores florestais), das Juntas e Uniões de Freguesias dos territórios abrangidos (que forneceram meios operacionais e técnicos para a realização da limpeza), e ainda com a corporação dos Bombeiros Voluntários de Minde, que cederam uma embarcação que permitiu a realização de algumas intervenções a partir do leito do rio.

