Comemorações do 84.º aniversário da fundação da Biblioteca e do Museu Municipal de Torres Novas

O Município de Torres Novas vai assinalar o 84º aniversário da fundação da Biblioteca Municipal Gustavo Pinto Lopes (BMGPL) e Museu Municipal Carlos Reis (MMCR), de 19 a 25 de junho, com um conjunto de iniciativas e atividades de participação gratuita.

As comemorações iniciam-se no dia 19 de junho, às 10 horas junto à Loja da Renova na Zibreira, com a iniciativa “Por dentro do Sistema Cársico do Almonda: Arqueologia e Espeleologia”, inserida no programa das Jornadas Europeias de Arqueologia 2021. Esta é uma atividade de inscrição obrigatória, limitada a 15 pessoas, através do link: https://forms.gle/qqsZ4GLx8Vt7CeM97, e que pretende dar a conhecer os trabalhos arqueológicos realizados ao longo dos anos, descobrir as formações geológicas características e apreciar a biodiversidade do rio Almonda e da sua envolvência.

Às 15h30 a Biblioteca Municipal Gustavo Pinto Lopes recebe a conferência «História da Música Militar», inserida no programa Volver – Programação Cultural em Rede, numa tarde para ficar a conhecer mais sobre a história da música militar em Portugal e o nascimento das bandas filarmónicas no Médio Tejo.

No dia 20 de junho, pelas 10h30, o Museu Municipal abre as portas à atividade “No meu bolso cabe um Museu”, espaço direcionado às famílias onde será criado um museu de bolso com obras e ideias que os visitantes poderão transportar para qualquer lado. A participação requer inscrição obrigatória através do email museu.municipal@cm-torresnovas.pt. Ainda no mesmo dia será realizada a mostra de trabalhos realizados no âmbito das atividades de serviço educativo nas escolas do concelho, no átrio e pátio do MMCR.

As comemorações terminam a 25 de junho, ás 18 horas na BMGPL, com a iniciativa do Município de Torres Novas e Fórum do Ribatejo «Centro de Documentação do Ribatejo: Conversa de vida com Bertino Coelho Martins e moderação de Aurélio Lopes e Ludgero Mendes”. Bertino Coelho Martins foi músico, musicólogo, etnógrafo e historiador, tendo publicado dezenas de trabalhos versando temas da etnografia e da musicologia do Ribatejo, sendo também autor de duas monografias dedicadas à sua terra natal, Lapas.

