Vêm aí as Férias Ativas Verão 2021 em Azambuja

O Município de Azambuja vai dinamizar o programa “Férias Ativas Verão 2021” durante a interrupção letiva do Verão, destinado às crianças entre os 6 e os 14 anos de idade de todo o Concelho de Azambuja.

O programa propõe a prática de diversas modalidades desportivas, educativas, lúdicas e culturais, mas também atividades como visitas a locais de interesse, dentro e fora do concelho. Os mapas de atividades serão definidos após o final do prazo de inscrições, pois serão programados mediante o número de participantes e respetivas faixas etárias.

Estas Férias Ativas irão decorrer no período de 28 de junho a 30 de julho e, ainda, durante o mês setembro, com datas a definir oportunamente.

Os participantes serão organizados, em grupos até 10 elementos, tendo em consideração a localidade de residência e divididos por faixa etária: dos 6 aos 10 anos e dos 11 aos 14 anos. Em todas as atividades, cada grupo de crianças será acompanhado por um professor especializado na modalidade/atividade e um monitor auxiliar. Estes monitores acompanham o grupo em todos os momentos no decorrer do dia, desde o acolhimento até à entrega dos participantes.

O programa Férias Ativas garante o transporte de ida e volta entre os vários pontos de recolha espalhados pelo concelho e os locais das atividades. Os locais de recolha e horários definidos serão divulgados oportunamente.

A inscrição garante, igualmente, seguro e o almoço a todas as crianças, exceto nos dias com visitas a decorrer fora do concelho, cujo almoço será da responsabilidade dos participantes.

O custo de participação é de 26,05€ por semana. As crianças com Ação Social Escolar – Escalão B pagam 11,15€ e com Escalão A pagam apenas 3,75€. No caso da inscrição de irmãos, e quando o agregado familiar não tenha escalão atribuído, há lugar a uma redução de 25% na inscrição do segundo educando e de 50% na inscrição do terceiro e dos seguintes.

As inscrições irão decorrer em formato online, através do preenchimento do seguinte formulário – https://docs.google.com/forms/.

É de referir que as duas primeiras semanas serão exclusivamente para a faixa etária dos 11 aos 14 anos, devido a alterações do calendário escolar. Posto isto, o período de inscrição obedece ao seguinte critério:

» Semana de 28 de junho a 2 de julho, inscrição obrigatória até ao dia 18 de junho;

» Semana de 5 a 9 de julho, inscrição obrigatória até ao dia 25 de junho;

As semanas seguintes serão direcionadas a todas as crianças dos 6 aos 14 anos, obedecendo ao seguinte calendário:

» Semana de 12 a 16 de julho, inscrição obrigatória até 2 de julho;

» Semana de 19 a 23 de julho, inscrição obrigatória até 9 de julho;

» Semana de 26 a 30 de julho, inscrição obrigatória até 16 de julho;

O programa Férias Ativas de Verão 2021 cumprirá todas as orientações da Direção-Geral de Saúde. Para mais informações, contactar o serviço de Desporto do Município de Azambuja através dos seguintes contactos: desporto@cm-azambuja.pt / 969 291 780

