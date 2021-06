VOLver arranca em Vila Nova da Barquinha

VOLver. Voltar a ver. Inspirados pelo património material e imaterial do universo militar e policial comum, os Municípios de Vila Nova da Barquinha, Entroncamento e Torres Novas criaram um novo projeto cultural. Para os que por cá passaram possam regressar, mas também para que os residentes possam desfrutar.

espetáculo Ó da Casa

O VOLver – programação cultural em rede – que anima os três concelhos entre maio e dezembro 2021 vai promover 84 eventos na região, entre concertos, exposições, conferências, cinema, dança, teatro e arte urbana, todas de entrada gratuita.

Vila Nova da Barquinha acolhe três iniciativas no mês de junho: no dia 13, Feriado Municipal, recebeu o espetáculo “Ó da Casa”. Os mentores deste projeto são os Arregaita, banda barquinhense. No espetáculo, e a acompanhar as performances em palco, participaram os artistas locais: Barquinha Saudosa, Rita Inácio, Samuel e Rui, Nando Dias e Victor Pereira (Jerry).

Conferência Instituições Militares e Democracia

No dia 18 de junho, às 18:00, o Espaço Memória Payo de Pele, em Praia do Ribatejo, acolhe a conferência “Instituições Militares e Democracia”, com Nuno Severiano Teixeira e Helena Carreiras, que explora particularmente o tema da integração de género nestas instituições. Participam nesta palestra António Ribeiro, Presidente da Assembleia Municipal, e Fernando Freire, Presidente da Câmara Municipal, ambos militares na reforma.

Banda Roque

Ainda em junho, no dia 26, há lugar à música no parque ribeirinho, com a banda “Roque”. A atuação tem início às 18:00 e conta com canções do compositor e guitarrista João Roque, onde se fundem influências do rock e jazz numa estética particular, privilegiando melodias cativantes e ambientes sonoros com forte componente imagética. O ROQUE nasceu em 2015, fruto da vontade do guitarrista João Roque em compor e tocar música original que integrasse a música rock e o jazz e, simultaneamente, envolvesse o lirismo das canções folk e o paisagismo da música para cinema. Após dois anos de intensa criação, experimentação e concertos ao vivo, o álbum “ROQUE” foi editado no início de 2017. A banda é composta por João Roque (Guitarra elétrica e acústica), João Capinha (Saxofone-alto e soprano), Xico Santos (Contrabaixo) e João Rijo (Bateria).

