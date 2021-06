Entroncamento festeja 30.º aniversário da elevação a cidade

O Entroncamento comemora no próximo dia 20 de junho de 2021 o seu 30º Aniversário de Elevação a Cidade.

Para assinalar a data, e na impossibilidade de este ano se puderem realizar atividades que fomentem a concentração de pessoas, o Município agendou um conjunto de iniciativas que decorrem nos dias 19 e 20 de junho.

PROGRAMA:

19 JUNHO

15h30m | Cineteatro São João | Lançamento do Livro “Ensaios de História Contemporânea do Ribatejo, da autoria de Manuela Poitout com a coordenação e edição de João Carlos Lopes e que contará com a participação especial de Francisco Fanhais, num momento musical.

20 JUNHO

14h30m | Museu Nacional Ferroviário | “Literatura de Viagem” com Carlos Vaz Marques e os convidados Raquel Ochoa, Francisco José Viegas e Afonso Cruz, onde as viagens e os comboios estarão em destaque. Iniciativa inserida no projeto Rail Fest

16h00 | Museu Nacional Ferroviário | Inauguração da exposição “A VIAGEM” Exposição de Fotografia de Viagem “Comboio de Ferro” Mauritânia, de Daniel Rodrigues, que estará patente até o dia 15 de agosto.

17h30m | Museu Nacional Ferroviário | Apresentação do processo criativo das Esculturas feitas no âmbito da atividade “A Cidade e o Ferro” que integra o projeto VOLver

Inauguração das Esculturas que serão colocadas nos diversos locais da cidade:

– 18h00 – Museu Nacional Ferroviário

– 18h15m – Praça das Tílias

– 18h40m – Bonito (junto às Piscinas Municipais)

– 19h00 – Jardim Afonso Serrão Lopes (Zona Verde)

– 19h15m – Estação dos Caminhos de Ferro do Entroncamento

19h30m | Galeria Municipal | Inauguração da Exposição “A Cidade e o Ferro – Making Of” que ficará patente até ao dia 18 de julho.

Para a assinalar a data, o Museu Nacional Ferroviário estará aberto ao público no dia 20 de junho, com entradas gratuitas.

O Presidente da Câmara Municipal do Entroncamento, Jorge Faria, realça que “numa altura em que estamos impedidos de organizar as habituais Festas de São João e da Cidade, não poderíamos deixar de assinalar um marco tão relevante na nossa história coletiva como o 30º Aniversário da Elevação do Entroncamento a Cidade”.

As iniciativas decorrerão de acordo com as orientações do Governo de da Direção Geral de Saúde para combate à COVID-19.

