Grandes nomes da literatura de crime e mistério (15): Frédérique Audoin-Rouzeau, nome literário Fred Vargas (1957-)

Resulta fascinante ouvir esta Autora falar de si própria. Em especial, ouvi-la descrever como passa à escrita as suas obras (mais de seis milhões de livros vendidos, em vinte idiomas).

Frédérique Audoin-Rouzea escreve sob o nome lliterário Fred Vargas

Arqueóloga (eucariótica) especializada em zoologia, associada (correção e revisão dos seus textos) à sua irmã gémea Jöelle (a pintora Jo Vargas, pseudónimo adotado)[1], oferece à literatura de crime e mistério (apesar dos cinquenta e nove anos que já conta…) uma das caras mais bonitas e fascinantes que os leitores habituais do género viram (habituados aos camafeus Christie ou Highsmith…), na contracapa de um livro. Doutorou-se em História, sendo o tema da tese “a peste na Idade Média”. As tragédias que a Humanidade tem sofrido (e que transforma em poesia) acompanham-na ao longo da vida…

Em vinte e seis anos de carreira no que chama com graça, “Rompol[2]”, teima em considerar os seus livros não “negros” mas “noturnos”. E em achar que a descoberta da verdade não é obra de um só, mas de um coletivo (de detetives e não detetives), pois a primeira hipótese resultaria absurdamente desligada da vida real. Quanto às suas personagens (Mary Bellat, por exemplo) são todas vigilantes em tocaia, num mundo de tensão e angústias. Impôs-se desde o início da sua “via policial” (também publicou diversos ensaios, novelas, obras científicas), destacando-se entre todas “Les Jeux de L’Amour et de la Mort”, 1986, “Grand Prix du Festival de Cognac” 1986; “L’Homme à Envers“, Grand Prix du Festival de Cognac 2000; “Ceux qui vont Mourir te Saluent”, 1994.

Os seus romances de mistério foram todos premiados (obteve um número inverosímil de prémios, em França, Reino Unido, etc.), demonstrando, desde o início, um estilo soberbo e uma capacidade de inovação permanente que a tornam inimitável…

No seu último romance, a sua criação, o Commissaire Jean-Baptiste Adamsberg, um curioso ecologista pirenaico (e também ligeiramente psicótico), viciado no uso, inverno e verão, de casaquitos de lã (sem mais), defronta-se num Paris que tão bem conhece, mas também em Ordebec, com um crime insólito (um idoso asfixia a sua mulher com migalhas de pão) e uma obsessão: uma pomba torturada, com as patas atadas por um fio metálico. E em seguida, entra-se num turbilhão de superstições, cadáveres medievais que voltam à vida, velhos fantasmas do imaginário infantil, uma anciã jazendo num atalho, como um tronco de árvore. Diz-nos Frédérique: “Ouvi falar na “Armée Furieuse”[3], em literatura do género e o som agradou-me. Como sempre, o livro começou com uma imagem. Neste caso, vi uma velha tombada num caminho como um tronco de árvore. Desatei a escrever, sem saber quem era… Merda, quem é ela? Ah, uma condessa… Não, impossível, é pobre como um rato do campo…. Daqui comecei a relacionar a aristocracia do local com os financeiros, e fui avançando…. Aliás, quando comecei, nem sabia quem era o assassino. Oitenta por cento das coisas que acontecem nos meus livros, são imprevistas. Não possuo grande imaginação, mas uma palavra leva-me a uma imagem, esta a outras palavras…as imagens desenrolam-se na minha mente, enquanto escrevo, como se estivesse a ver um filme. E torna-se complicado controlá-las. O que me obriga a escrever muito depressa porque tenho medo de me esquecer de coisas que vi…

Muitas vezes, como aqui, paro a meio e faço uma espécie de mapa que ajuda a orientar-me na trama da obra. E de súbito, recupero uma personagem que viveu num livro anterior, escrevo a um amigo pedindo-lhe ideias…O que mais me custa é descobrir os móbeis do assassino, é mesmo o mais difícil…. Racionalizo pouco. Se o fizesse, escreveria histórias de zombies. Sou incapaz de me subordinar a um guião prévio, porque, não tarda nada, aparece-me uma história da vida real que se mete na história à força. A pomba com as patas atadas, via-a realmente, da vitrine de um café, onde falava com um jornalista. Afetou-me muito esse sadismo absoluto…”.

E é essa a sua forma de nos apresentar as suas obras: a magia, nas palavras e situações mais banais, uma mescla aparentemente surrealista de aparições, amores estranhos (como a absurda relação amorosa de Adamsberg com uma Camille Forestier, promíscua e totalmente destravada), espectros, tornados quase reais aos olhos espantados do leitor. E, sobretudo, diálogos magníficos, personagens surgindo do nada, caracterizados com centelhas de génio, em poucas palavras, uma constante relação entre a história principal e as inúmeras histórias colaterais, da vida de Adamsberg e do seu adjunto Adrien Danglard[4], os inúmeros enigmas que delas brotam sem interrupção, mas que, por fim, se explicarão ou pelo menos, suscitarão uma empatia cúmplice daquele que com eles comunga, lendo o livro.

Adam mora junto ao cemitério de Montparnasse e as suas janelas dão para o imenso jardim de campas. Passeia, por vezes neste ambiente cinzento e irreal, mas calmo. São sempre intrigas cativantes as histórias que são ponto de partida dos seus livros.

Universos poéticos nos quais Adamsberg e as outras personagens não param de esgravatar a superfície das coisas, de forma a lhes descobrir a essência. No limite da magia e da racionalidade, descobrindo encantos em objetos banais ou gestos pueris do dia a dia, que uma nuvem transforma em lobisomem, terrorista propagador da peste, terrorista louco.

E surgem as suas obras, quase sempre com uma aparição de sinais ou símbolos misteriosos: círculos de giz azul nos passeios de Paris, assinatura codificada de um serial killer (“L’Homme aux Cercles Bleus”); uma árvore que nasce e cresce numa só noite, no jardim de uma mansão (“Debout les Morts”); fragmentos de antigos textos medievais que falam da peste, antes que um psicopata comece a disseminar pela cidade os bacilos que a provocaram (“Pars Vite et Reviens Tard!”); assassínios que reproduzem os que nos Pirenéus natais de Adamsberg, cometeu um seu irmão, falecido há vinte anos (“Sous les Vents de Neptune”); o ressurgir do mito dos lobisomens, na zona de Mercantour, nos Alpes franceses (“L’Homme à l’Envers”). Como todos os grandes nomes do romance de mistério em França, também ela não escapa à tradição de “la grande peur du loup”[5]…

Os inquéritos policiais do louco sonhador que é Adamsberg, entremeada por estes mistérios surrealistas, conduz sempre a marginais ou psicopatas com dons excecionais, sempre diferentes, exceto num aspeto: um ódio demoníaco à Humanidade, no seu todo ou em parcelas!

Tudo isto descrito numa construção literária perfeita, tornando verosímil o mitológico, compreensível a raiz da superstição….

Esta fascinante historiadora possui também preocupações sociais, pouco comuns neste tipo de escritores, lutando incessantemente por causas como a da ecologia, pela sorte do ex-militante de extrema esquerda Cesare Battisti, apoiando os esforços do ex-presidente do Brasil, Inácio Lula da Silva, para impedir a extradição daquele para Itália.

Empenha-se a fundo nestes “combates” por um mundo mais justo (tal como o concebe) com o mesmíssimo frenesi com que escreve, quase de um jacto, em 21 dias (tempo normal) um romance ou um ensaio sobre temas de arqueologia medieval.

Para mim, o oposto do estilo “sensato e decente” (que sabemos hipócrita) de Agatha Christie, baseado numa violência poética de um sonho acordado (lembra David Lynch…) exprime a sua concepção de romance policial a uma entrevista que deu à revista “Quinzaine Littéraire”: “Un Lecteur n’achète pas un roman policier comme il achète un autre ouvrage. Il en attend un enchaînement d’émotions précis: tension, angoisse et résolution (purement symbolique) de cette angoisse. Autrement dit, l’antique catharsis des récits mythiques”.

Na sua obra, vítimas, assassinos, polícia, todos parecem passar o tempo a arranhar a superfície das coisas, na procura da sua verdadeira essência, E as viagens de Adamsberg por Londres, uma aldeia dos Pirenéus, a Normandia, os Balcãs, regurgitam de velhas lendas, História em refração poética provocada pelos olhos disruptores de Vargas.

E a sua visão resultou, em pleno. Ganhou já inúmeros prémios, entre outros, a Duncan Lawrie International Dagger, a Gold Dagger da Crime Writers Association, Prix International de la Critique, etc.

Em 2018, Fred Vargas recebeu o Prémio Princesa das Astúrias das Letras.

Na sua obra, já vasta, emergem diferentes ciclos (podemos chamar-lhes assim):

CICLO LES TROIS ÉVANGELISTES[6]

1995- DEBOUT LES MORTS

1996 – UN PEU PLUS LOIN SUR LA DROITE

1997 – SANS FEU NI LIEU

CICLO ADAMSBERG

1996- L’HOMME AUX CERCLES BLEUS

1997 – CEUX QUI VONT MOURIR TE SALUENT

1999 – L’HOMME À L’ENVERS

2000 – LES QUATRE FLEUVES

2001 – PARS VITE ET REVIENS TARD

2002 – COULE LA SEINE

2004 – SOUS LES VENTS DE NEPTUNE

2006 – DANS LES BOIS ÉTERNELS

2008 – UN LIEU INCERTAIN

2011 – L’ARMÉE FURIEUSE

Carlos Macedo

[1] A escolha do pseudónimo com que assina as suas obras, provem da sua paixão pelo filme de Joseph L. Mankiewicz, “A Condessa Descalça”, de 1954, interpretado por Ava Gardner (que interpreta a dançarina Maria Vargas).

[2] Roman Policier.

[3] Saído no Natal de 2011.

[4] Um pouco alcoólico, mas muito mais metódico e organizado que o anarca Adamsberg, é divorciado de uma mulher que o abandonou, deixando-o com cinco filhos para educar, o que faz com carinho e dedicação extremas.

[5] Romain Sardou, Noëlle le Frêne, Frank Thilliez…

[6] São eles Marc, Lucien e Mathias Vandoosler, que vivem numa vivenda “La Disgrace” com o ancestral, o Vieux Vandoosler, recebendo ajuda ocasional do Comissário reformado, meio doido e bon vivant, padrinho de Marc, Armand Vandooosler.

