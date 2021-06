Nadador do CN Rio Maior apurado para Jogos de Tóquio2020

O nadador Tiago Campos apurou-se hoje para os Jogos Olímpicos Tóquio2020 em águas abertas, juntando-se a Angélica André, também qualificada na especialidade, aumentando a representação portuguesa para 74 atletas, em 15 modalidades.

Com este apuramento, passam a ser nove os nadadores portugueses com presença garantida em Tóquio. Francisco Santos, nos 200 metros costas, José Paulo Lopes, nos 800 livres, Gabriel Lopes e Alexis Santos, ambos nos 200 estilos, a Ana Catarina Monteiro, nos 200 mariposa, Diana Durães e Tamila Holub, ambas nos 1.500 livres, sendo que esta última tem também presença garantida nos 800 livres, são outros sete atletas apurados na natação lusa.

Tiago Campos, que representa o Clube de Natação de Rio Maior, terminou a prova no sexto lugar e junta-se a Angélica André, do Fluvial Portuense, que se tinha qualificado para Tóquio no setor feminino no sábado, ao terminar a competição em quinto.

Em declarações à agência Lusa, Tiago Campos, de 22 anos, que se tinha emocionado após a conclusão da prova junto ao Parque Urbano de Albarquel, em que participaram 61 nadadores em representação de 37 países, não escondeu a sua satisfação pelo momento vivido.

“Sou ainda muito novo. Há cinco anos ia aos estágios da seleção e quase não os acabava. Agora estou aqui e vou aos Jogos Olímpicos devido ao trabalho árduo que foi feito. Não vou sozinho a Tóquio porque foram muitas as pessoas envolvidas neste processo e que acreditaram no meu trabalho, a começar pelos meus pais”, vincou.

Sobre o objetivo que tem para os Jogos Olímpicos, o atleta assegura que tudo fará para obter a melhor classificação possível na prova de 10 quilómetros.

“Prometo dar o meu melhor, como aliás fiz hoje aqui em Setúbal. No final, veremos em que lugar fico”, disse.

Os dois nadadores, que se vão estrear em Jogos Olímpicos, garantem que Portugal vai ter representantes na especialidade de águas abertas em masculinos e femininos.

Esta é a segunda vez que Portugal tem dois atletas nas provas de águas abertas, depois de Pequim2008, e garante a quarta representação lusa seguida nos Jogos. Arsenyi Lavrentyev esteve presente em Pequim2008 e Londres2012, Vânia Neves, no Rio2016, enquanto Daniela Inácio detém o melhor resultado luso, com o 17.º posto em Pequim2008.

Apurados para Tóquio2020 estão também os triatletas João Silva, João Pereira e Melanie Santos.

A confirmação do ranking final de qualificação no triatlo leva João Silva para os terceiros Jogos consecutivos da carreira, e João Pereira, com um quinto lugar no Rio2016 no currículo, aos seus segundos e à estreia de Melanie Santos, fazendo regressar a participação lusa no feminino, depois de duas participações de Vanessa Fernandes e da ‘prata’ em Pequim2008.

Gustavo Ribeiro vai marcar presença no skate, aos 20 anos, com Portugal bem marcado em desportos estreantes: no surf, vão alinhar Frederico Morais, Teresa Bonvalot e Yolanda Sequeira.

O andebol continua a ser a modalidade mais representativa na comitiva lusa, com 14 andebolistas, depois de ter assegurado a primeira presença de Portugal na estreia ‘oficial’ das modalidades coletivas de pavilhão, depois da participação no torneio de demonstração de hóquei em patins em Barcelona1992.

Segue-se o atletismo, com 12 representantes, com as maratonistas Carla Salomé Rocha, Sara Catarina Ribeiro e Sara Moreira e a velocista Cátia Azevedo, nos 400 metros.

Pedro Pablo Pichardo e Patrícia Mamona, que se sagraram campeões europeus em pista coberta, têm presença assegurada no concurso do triplo salto, tal como Evelise Veiga, enquanto Auriol Dongmo, igualmente campeã continental em pista coberta, vai participar no lançamento do peso.

Os também lançadores Francisco Belo, no peso, e Liliana Cá, no disco, vão estrear-se em Jogos, enquanto João Vieira, aos 45 anos, vai estar nos 50 km marcha, na sexta vez em Jogos – apesar de não ter iniciado os 20 km de marcha em Sydney2000 -, tornando-se no segundo luso com mais presenças, a uma do velejador João Rodrigues, enquanto Ana Cabecinha assegurou vaga nos 20 km marcha.

Portugal conta com oito lugares garantidos na canoagem, com Fernando Pimenta, em K1 1.000 metros, Emanuel Silva, João Ribeiro, Messias Baptista e David Varela, em K4 500, Teresa Portela, em K1 200, e Joana Vasconcelos, em K1 500, nas provas de velocidades, e de Antoine Launay, em slalom.

Portugal vai contar com cinco representantes nas competições de ténis de mesa, com Shao Jieni e Fu Yu, no torneio individual feminino, e no masculino com Marcos Freitas e Tiago Apolónia, aos quais se junta João Monteiro na prova por equipas, tendo João Geraldes como suplente.

A representação na modalidade iguala a dos portugueses nas competições de vela, com os ‘repetentes’ Jorge Lima e José Costa, que, em 49er, foram os primeiros portugueses a assegurarem a presença em Tóquio2020, aos quais se juntaram, já em 2021, Carolina João, de 24 anos, para a competição de Laser Radial, e os irmãos Diogo Costa e Pedro Costa, em 470.

Portugal vai estar pela primeira vez nas provas femininas de ‘cross country’ olímpico (XCO), após um processo de qualificação para o qual contribuiu sobretudo Raquel Queirós.

Aumentaram assim para quatro as vagas no ciclismo, incluindo outra estreia, igualmente no feminino, com Maria Martins no ciclismo de pista, depois de se ter qualificado através do ‘ranking’ de omnium.

No ciclismo de estrada, Portugal vai ter duas vagas em Tóquio, por via do 23.º lugar no ‘ranking’ olímpico, que dá à seleção o direito a ter dois ciclistas na prova de fundo, um dos quais com entrada para o contrarrelógio, e outro no ‘crono’ depois do oitavo lugar de Nelson Oliveira na especialidade nos Mundiais de 2019.

No equestre são também quatro as vagas asseguradas, com Luciana Diniz, nona no Rio2016, a garantir a presença na prova de obstáculos.

Antes, já estavam assegurados três atletas na equipa de ensino, com a vaga conquistada por Maria Caetano, Rodrigo Torres, João Miguel Torrão e Duarte Nogueira no Europeu.

Na ginástica, Diogo Abreu assegurou a presença nos trampolins, enquanto Filipa Martins vai estar na artística.

Pedro Fraga, que vai para os terceiros Jogos, e Afonso Costa asseguraram o regresso do remo nacional a Jogos, em ‘double scull’ ligeiro.

Rui Bragança, de 29 anos, ‘carimbou’ o passaporte para a sua segunda presença olímpica consecutiva, no caso para o torneio de taekwondo, na categoria de -58 kg, enquanto o tiro com armas de caça regressa com João Paulo Azevedo no fosso olímpico.

Os Jogos Olímpicos Tóquio2020 realizam-se de 23 de julho a 08 de agosto de 2021.

