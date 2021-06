Startup Santarém acolhe reunião do consórcio internacional do projeto Starting Up 4 Inclusion

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém vai acolher no próximo dia 21 de junho, na Startup Santarém, a segunda reunião presencial do consórcio internacional STARTING UP – Accelerators Of Entrepreneurship 4 Inclusion, do qual faz parte a par do Instituto Politécnico de Santarém, da Associação Croata de Síndrome de Down e do Centro para a Inovação Social do Chipre.

Depois de uma primeira reunião de balanço decorrida em novembro de 2019, no Instituto Politécnico de Santarém, vai decorrer na próxima segunda-feira, ao longo de todo o dia, a segunda reunião presencial do STARTING UP – Accelerators Of Entrepreneurship 4 Inclusion, projeto que tem como objetivo criar oportunidades de entrada no mercado de trabalho a jovens com dificuldades intelectuais e de desenvolvimento (DID) e com um grau de incapacidade até 60%.

A NERSANT, sendo um dos parceiros deste projeto, vai acolher a reunião do consórcio internacional na Startup Santarém, onde os parceiros do projeto irão fazer um ponto de situação das atividades desenvolvidas e a decorrer. Na reunião, a associação empresarial e os parceiros irão apresentar e analisar em particular o desenvolvimento do Curso Online Aberto Massivo (MOOC), através da criação de um Curso de Formação de Empreendedorismo para Mentores e da criação de um Curso de Formação de Empreendedorismo para Alunos, desenvolvimento de Diretrizes Pedagógicas e Didáticas, desenvolvimento da Plataforma de rede para a empregabilidade e desenvolvimento de E-portfolios e VideoPaths.

Paralelamente à realização desta reunião, estão também a decorrer as atividades de formação do projeto com o Instituto Politécnico de Santarém, onde estão a participar um grupo de 20 jovens da Croácia.

No âmbito deste projeto, decorrem ainda durante a próxima semana outras atividades, nomeadamente uma receção, dia 24 de junho, pelas 15h00, na Câmara Municipal de Santarém e o evento “Digital Literacy For The Labour Market Inclusion”, no dia 25, pelas 09h30, onde serão apresentados programas, projetos, redes de interação em Literacia Digital e políticas de inovação e onde a NERSANT vai de igual modo participar.

De referir que o projeto Starting Up4Inclusion tem como parceiros, para além da NERSANT, o Instituto Politécnico de Santarém, a Associação Croata de Síndrome de Down e o Centro para a Inovação Social do Chipre. O mesmo é cofinanciado pelo Programa ERASMUS+ no âmbito do Programa Juventude em Ação.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...