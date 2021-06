Bloco abre a construção do programa autárquico à população de Santarém

O Bloco de Esquerda considera que “a política local é a primeira linha na resposta à crise”, pelo que entende como “fundamental a construção de um Programa Autárquico Participativo que vá ao encontro das reais necessidades do concelho”. Para o BE, o programa autárquico é “um instrumento orientador, que visa não só a construção de soluções sustentadas para os problemas que encontramos na nossa realidade local, como tenta ainda garantir um futuro mais digno e com qualidade de vida, a quem aqui habita ou nos visita”.

Neste sentido, a concelhia do Bloco de Esquerda de Santarém decidiu lançar esta iniciativa de incentivo à participação cidadã no início de Maio, nas redes-sociais, com o intuito de “pensar melhor Santarém, identificando em conjunto as suas potencialidades, os seus problemas, encontrando estratégias e soluções adequadas”.

Esta segunda-feira, dia 21 pelas 18h as cidadãs e cidadãos do concelho poderão participar na reunião alargada de construção do programa. No entanto, quem quiser contribuir e não puder estar presente, pode fazê-lo através do e-mail santarem@blocomail.org ou da caixa de correio da sede.

Para o Bloco, “só quando escutamos e envolvemos a população com transparência no processo é que conseguimos aprofundar a democracia participativa, que é essencial para a mudança que queremos ver acontecer no nosso município. Vamos continuar a exigir uma terra para tod@s”.

