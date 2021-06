Câmara de Santarém quer ascensor para ligar Estação de Caminhos de Ferro à cidade

A Câmara Municipal de Santarém pretende ligar por ascensor a zona da Estação de Caminhos de Ferro na Ribeira de Santarém à zona do depósito de São Bento, no Planalto da Cidade.

Numa parceria com a empresa municipal Águas de Santarém, a autarquia contratou para este estudo prévio o gabinete de arquitetura responsável pelo projeto das escadas rolantes de acesso ao Pavilhão Carlos Lopes, no Parque Eduardo VII em Lisboa. Este gabinete irá trabalhar em equipa multidisciplinar com os técnicos do município e os da Águas de Santarém, no desenho da melhor solução, considerando as diversas condicionantes ao projeto, que pode passar por escadas rolantes cobertas, elevador ou teleférico.

O adjudicatário é o gabinete de arquitetura PB.ARQ – Arquitectura Paisagista, que estará articulado com a equipa adjudicatária do PGEES – Plano Global de Estabilização das Encostas de Santarém. O prazo de execução do Estudo Prévio é de 150 dias.

Para Ricardo Gonçalves, presidente da Câmara Municipal de Santarém, “este é um passo muito importante para a mobilidade e planeamento da cidade, que, apesar de pensado há alguns anos, só agora, após estabilização da Encosta, pode ter seguimento. Torna-se ainda mais justificável a sua concretização pela lamentável decisão do Governo PS de não deslocalizar a linha do Norte do atual traçado”.

O desenvolvimento do projeto será acompanhado em paralelo com o estudo da viabilidade da construção de parques de estacionamento no Planalto junto à nova infraestrutura.

Vão nascer os “Caminhos da Encosta do Tejo”

A par da solução de ligação, prevê-se a execução dos “Caminhos da Encosta do Tejo”, que irão percorrer uma grande parte das Encostas de Santarém, podendo ser utilizados para passeio turístico, caminhadas ou desporto informal, e ainda o arranjo paisagístico da encosta, enquadrando as condutas de água ali existentes e os muros de suporte, tornando a vista da Ribeira de Santarém mais harmoniosa e enquadrada.

