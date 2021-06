Em ano de estreia, Pedrógão Triatlo/CFDLP assegura 4.º lugar no Campeonato Nacional de Triatlo Jovem

Em fim-de-semana de tripla actividade, o Pedrógão Triatlo/CFDLP marcou presença no IX Triatlo da Amora, organização conjunta da Federação de Triatlo de Portugal, da Associação Naval Amorense, da Junta de Freguesia da Amora e da Câmara Municipal do Seixal, evento constituído pelo Campeonato Nacional de Aquatlo (Sábado), Prova de Apuramento “Youth” e Campeonato Nacional de Triatlo Jovem (ambos no Domingo).

Na prova de Aquatlo, excelentes prestações dos atletas do PTri, tendo Gonçalo Neves obtido o 1º lugar e consequente título de Campeão Nacional no grupo de idades 50-54, Catarina Neves o 3º lugar no grupo de idades 45-49 e Beatriz Neves o 9º lugar no escalão de Júnior.

Na Prova de Apuramento Youth, dois jovens Cadetes marcaram presença, tendo confirmado a boa evolução que têm vindo a fazer nos últimos meses, com André Neves a classificar-se em 24º e Vasco Santos em 28º.

Para Domingo estava então reservada a prova do Campeonato Nacional Jovem de Triatlo, ultima prova da época do calendário do Campeonato Nacional Jovem, competição destinada a jovens dos escalões de Benjamins, Infantis, Iniciados e Juvenis.

A Escola de Triatlo do PTri/CFDLP fez-se representar por uma comitiva de 30 atletas, com idades compreendidas entre os 8 e os 14 anos, tendo obtido um excelente 4º lugar colectivo, entre 30 clubes participantes.

Com esta classificação, o PTri/CFDLP assegurou o 4º lugar final no Campeonato Nacional de Triatlo Jovem, facto que se torna mais relevante tratando-se do ano de estreia do PTri/CFDLP e tendo participado em apenas tres das quatro provas pontuaveis para o Campeonato Nacional Jovem.

Excelente prestação de todos os jovens atletas, sendo naturalmente justo de realçar os pódios obtidos pela Beatriz Pinto, Miguel Moita e Maria Sousa.

Classificações

– Benjamins Femininos:

3º Beatriz Pinto

10º Maria Francisca Leal

– Benjamins Masculinos:

2º Miguel Moita

13º Francisco Ferreira

18º António Sousa

23º João Bento

26º Afonso Lopes

29º Gustavo Inácio

30º Manuel Sardinha

34º Pedro Ferreira

– Infantis Femininos:

3º Maria Sousa

8º Matilde Albuquerque

11º Leonor Gonçalves

12º Maria Filipa Sousa

21º Sofia Bargão

– Infantis Masculinos:

12º Santiago Ruivo

19º Tiago Barreto

33º Gabriel Silva

– Iniciados Masculinos:

14º Simão Vieira

30º Tomé Sentieiro

31º António Leão

49º Guilherme Violante

– Juvenis Femininos:

12º Matilde Moita

31º Noa Araújo

33º Inês Bargão

38º Margarida Inácio

– Juvenis Masculinos

17º Guilherme Neves

41º António Gasalho

46º Rodrigo Vicente

49º David Sá

Colectiva

1º Alhandra Sporting Club

2º Sport Lisboa e Benfica

3º Outsystems Olímpico de Oeiras

4º Pedrógão Triatlo/CFDLP

No próximo Sábado, 26 de Junho, o PTri/CFDLP marcará presença no II Duatlo “Cross” Jovem de Abrantes, segunda prova do calendário do Campeonato de Triatlo Jovem do Centro Interior.

