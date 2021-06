Formação do Santarém Basket Clube com 158 atletas Federados

O Santarém Basket Clube retomou, a 19 de abril, os treinos e em maio o regresso às competições e, em jeito de balanço, o Clube congratula-se por em época totalmente atípica, não só ter conseguido manter os atletas inscritos no início da época 2020-2021 como aumentar este número para os atuais 158 atletas federados e em atividade.

Assim, as 11 equipas de formação do Clube que retomaram os treinos e competições, realizaram até ao presente 36 jogos oficiais, com o saldo positivo de 22 vitórias contra 14 derrotas, quando faltam apenas 7 jogos até ao final da presente época desportiva.

Por sua vez, os 20 atletas inscritos em Minibasquete Sub 8-10, completam a sua participação em 9 concentrações distritais no final do próximo mês de julho, como aconteceu neste 19 junho com a participação do Santarém Basket, Sub 8-10, na concentração do Cartaxo, ajudando assim a divulgar a modalidade naquele concelho.





Resultados dos jogos realizados no passado fim de semana:



18 junho Sub 16 F, CD Amiense 32 Santarém BC 41.

20 junho Sub 14 F, Santarém BC “A” 88 CN Abrantes 41; Sub 18 M, Santarém BC 46 Rio Maior Basket 101.



Próximos jogos:

25 de junho, Sub 16 F, Santarém BC x Chamusca BC, 21h00 Nave Desportiva Santarém;

26 de junho, Sub 16 M, Rio Maior Basket x Santarém BC, 15h00, Polidesportivo Rio Maior;

27 junho: Sub 14 F, Santarém BC “B” x Santarém BC “A”, 14h30, Nave Desportiva Santarém;

Sub 14 M, Santarém BC x Casal do Grilo, 16h30, Nave Desportiva Santarém;

Sub 18 M, Casal do Grilo x Santarém BC, 16h30, Pav Desp Dª. Maria II, V.N. Barquinha.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...