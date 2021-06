Helena Pinto volta a liderar candidatura do BE a Torres Novas

A antiga deputada e atual vereadora do Bloco de Esquerda na Câmara de Torres Novas, Helena Pinto, volta a ser a candidata do partido a este órgão nas eleições autárquicas deste ano.

A candidatura de Helena Pinto, que foi eleita pela primeira vez para a Câmara Municipal de Torres Novas nas autárquicas de 2013, foi apresentada, no domingo, na Praça dos Claras, no centro histórico da cidade, numa sessão que contou com a presença da coordenadora do BE, Catarina Martins.

A candidata deu conta dos “anos intensos” de oposição e “escrutínio” à maioria socialista, feitos de crítica, mas “sempre com propostas e alternativas”, disse, apontando intervenções desde as áreas do ambiente, educação, saúde, proteção civil, economia e emprego, entre outras.

Helena Pinto, animadora social, foi deputada à Assembleia da República pelo Bloco de Esquerda entre 2005 e 2015, tendo ainda no seu currículo a presidência da União Mulheres Alternativa e Resposta (UMAR).

A lista do BE à Assembleia Municipal é liderada pelo engenheiro químico Roberto Barata, 32 anos.

Com uma equipa “renovada”, de “nova gente e gente nova, com competências variadas e conhecimento do serviço público”, a candidata deixou um convite aos torrejanos para que participem na construção do programa do partido e disse estar “ansiosa por debates”.

Além do atual presidente, o socialista Pedro Ferreira, 69 anos, que se candidata a um terceiro mandato, foi já anunciada a candidatura do seu antecessor (1994/2013), também do PS, António Rodrigues, 66 anos, agora como independente. Concorrem ainda, pela CDU, o diretor de segurança Nuno Guedelha, 45 anos, e, agora, Helena Pinto, pelo BE.

Nas eleições autárquicas de 2017 o PS conquistou 51,3% dos votos, elegendo cinco dos sete elementos do executivo municipal, pertencendo os restantes um ao PSD (14,9%) e outro ao BE (14,5%), num concelho que tinha 31.579 eleitores inscritos.

Por lei, as eleições autárquicas têm de ser marcadas entre 22 de setembro e 14 de outubro.

