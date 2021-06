Provar Portugal na Restauração de Santarém – “Oh! Vargas” recebe o restaurante transmontano “Tentações da Montanha”

No dia 22 de junho, as tentações transmontanas vão chegar a Santarém e juntar-se à melhor cozinha escalabitana. Assim, o restaurante “Oh! Vargas” vai hospedar o restaurante “Tentações da Montanha”, para uma perfeita simbiose gastronómica, a propósito da iniciativa “Provar Portugal na Restauração de Santarém”. Com um menu propositadamente criado para o evento, os chefs dos dois restaurantes prometem fazer as delícias de todos, neste dia.

“Diretamente da horta para o prato”. É este o mote do restaurante “Oh! Vargas”, um espaço incontornável na cidade de Santarém. A carta é inspirada na cozinha tradicional portuguesa, com um toque de inovação e modernidade. Desde o leitão ao porco ibérico, passando pelo bacalhau e ainda por opções vegetarianas, são inúmeras as possibilidades que prometem impressionar.

Por sua vez, o Restaurante “Tentações da Montanha”, oriundo de Boticas, é conhecido pelo ambiente acolhedor e garrafeira de excelência, representando o ex-libris da cozinha de Trás-os-Montes, em especial a carne barrosã, o presunto, o salpicão, a alheira, entre outros.

Este esperado encontro ocorre no âmbito das celebrações dos 40 anos do Festival Nacional de Gastronomia, onde, até 21 de setembro, os restaurantes representativos das diversas regiões do país vão visitar Santarém, dando a provar as suas iguarias em parceira com restauração local, com a promoção do Município e da Viver Santarém.

O próximo evento terá lugar a 06 de julho, no restaurante Varandas do Parque (CNEMA) que acolherá o Temudus, originário da afamada cidade universitária de Coimbra.

Reserva disponíveis através do restaurante “Oh Vargas” (https://www.ohvargas.pt/).

