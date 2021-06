Verão com Animação para as crianças de Coruche

O projeto Verão com Animação, que desenvolve atividades ocupacionais lúdicas diárias e competências de criatividade e coordenação motora na antiga EB1 de Coruche, estará em funcionamento durante os dias úteis de 12 de julho a 27 de agosto, das 8h30 às 18 horas, e destina-se a crianças dos 4 aos 6 anos (mínimo de 8 e máximo de 15 crianças) e dos 7 aos 10 anos (mínimo de 6 e máximo de 10 crianças).

As atividades são distribuídas por ateliês de expressão físico-motora e plástica, de ciência e música, entre outras, oferecendo maior variedade de ocupações e proporcionam o enriquecimento criativo das crianças, dando primazia às atividades em espaço exterior e a passeios ao ar livre no perímetro da vila.

A antiga EB1 de Coruche será o local obrigatório para recolha e entrega das crianças, sendo que a quarta-feira será dia de atividades nas Piscinas Municipais, pelo que, nesse dia, os encarregados de educação devem entregar e recolher as crianças nas piscinas, bem como garantir o almoço (piquenique).

As inscrições podem ser formalizadas e pagas até às 12 horas de sexta-feira da semana anterior à pretendida. O pagamento, no valor semanal de 20 euros (inclui almoço, exceto às quartas-feiras, dia de piquenique na piscina), deve efetuar-se no Balcão Único do Município, nos Paços do Concelho, entre as 9 e as 16 horas, sendo que a devolução do valor pago só será possível em caso de apresentação de atestado médico.

Para mais informações, obrigatoriedades e recomendações, sugere-se a consulta dos documentos no site do Município.

Atividades a desenvolver:

✔ Atividades nas piscinas às quartas-feiras;

✔ Passeios ao ar livre no perímetro da vila;

✔ Brincadeira livre;

✔ Atividades de expressão plástica;

✔ Atividades de expressão físico-motora;

✔ Atividades de expressão musical;

✔ Jogos tradicionais;

✔ “Hora do cinema”;

✔ “Hora do Conto”;

✔ “Atelier de Culinária”;

✔ Experiências científicas.

O projeto Verão com Animação cumpre as orientações do Governo e da DGS. As atividades de tempos livres estão devidamente preparadas para a abordagem de casos suspeitos de COVID-19, assim como para prevenir e minimizar a transmissão da doença através da ativação e dos Planos de Contingência. No entanto, o programa proposto pode, a todo o momento, ser alterado ou ajustado tendo em conta a evolução da pandemia.

