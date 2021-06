1.ª edição do Desenvolvimento de Ideias de Cocriação de Inovação do Politécnico de Tomar

O desafio The One and Only but Not Lonely apresentado por uma equipa de alunos do Politécnico de Tomar (IPT) e do Politécnico de Leiria foi o vencedor da 1.ª edição de Desenvolvimento de Ideias de Cocriação de inovação do IPT do projeto Link Me Up – 1000 ideias – Sistema de apoio à cocriação de inovação, criatividade e empreendedorismo que decorreu no passado dia 16 de junho, no auditório Pacheco de Amorim, no Politécnico de Tomar (IPT). Este projeto promove o espírito empresarial através da capacitação de jovens estudantes e/ou empreendedores com vista ao incremento da qualidade do emprego e à criação de empresas inovadoras.

O desafio vencedor vai disputar a edição nacional, em Santarém, no mês de setembro e a edição internacional, em data a definir.

O desafio Are you becoming a Z City? apresentado por uma equipa de alunos do Politécnico de Tomar, da Escola Santa Maria do Olival e da Shanghai Ocean University e o desafio Show Your Smile Again apresentado por alunos do Politécnico de Tomar e da Escola Santa Maria do Olival alcançaram o 2.º e 3.º lugar, respetivamente.

Nesta sessão estiveram presentes, o Presidente do IPT, João Coroado e o Vice Presidente, Nuno Madeira, a Diretora do Agrupamento de Escolas Nuno Santa Maria, Celeste Sousa, o Diretor do Agrupamento de Escolas Templários, Paulo Macedo, o Coordenador do programa de formação de docentes com metodologia Demola Célio Marques, e as professoras Olinda Sequeira e Dina Mateus, facilitadoras e Coordenadoras do Projeto Link Me Up bem como 10 equipas e respetivos facilitadores e um júri de 4 elementos (Softinsa, Nersant, Compta e OTIC-IPT) que avaliou os 10 desafios.

Ao longo de10 semanas, 10 equipas constituídas por estudantes de diversas áreas disciplinares, colaboradores de empresas/organizações e facilitadores trabalharam na resolução de problemas reais/desafios. O processo culmina com a apresentação final das ideias de cocriação de inovação, em que se apontam soluções e caminhos para o futuro.

O evento foi transmitido via streaming no canal Youtube em https://youtu.be/QyiQ21B_Xvo

A classificação das 3 equipas:

1.º lugar

Desafio:The One and Only but Not Lonely | Facilitadora: Professora Cristina Costa (IPT) | Partner: Centro de Dia São Silvestre (Carvalhal da Aroeira – Torres Novas

Equipa: António Valério (IPT); Beatriz Rodrigues (IPT); Alexandre Nogueira (IPT); Ana Martins (IPT); Cátia Martins (IPT); Kaja BuKovec (IPLeiria)

2.º Lugar:

Desafio: Are you becoming a Z City? | Facilitadora: Professora Shilá Fernandes (Agrupamento de Escolas dos Templários) | Partner: Município de Tomar

Equipa: Ângela Rodrigues (IPT); Maria Almeida (Escola Santa Maria do Olival); Rita Sousa ( Escola Santa Maria do Olival); Yifan Zhang (Shanghai Ocean University)

3.º Lugar:

Desafio: Show Your Smile Again | Facilitador: Professor Luís Colaço (Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria) | Partner: Município de Tomar

Equipa: Asmila Baldé (IPT); Bruna Rodrigues (IPT); Ana Gomes (IPT); Filipa Bento (IPT); Andreia Batista (IPT); Ana Raquel (Escola Santa Maria do Olival)

