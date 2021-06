As 5 melhores caça-níqueis online com o tema de fruta para jogar em 2021

A era de ouro dos caça-níqueis também conhecidos como slot machines começou quando as primeiras máquinas de fruta foram apresentadas ao mundo. Embora os seus ancestrais tenham sido obrigados a mudar de rosto para evitar sanções devido à lei que proíbia o uso de máquinas de jogo, os símbolos de fruta sobreviveram e, hoje em dia, ainda são populares. Compilámos uma lista das cinco principais máquinas de fruta, mas se quiser ter acesso a uma coleção mais extensa de slots, vá a https://pt.top100.casino/catalog/fruit-slot-machine. Ao escolher as melhores slots de frutas, considerámos vários aspetos, incluindo efeitos visuais, símbolos criativos, mecânica de jogo, características de bónus e o ambiente geral que estabelecem quando se giram os rolos. Apresentados por diferentes fornecedores de software, mantiveram a sua capacidade de entreter e surpreender até hoje.

Fruit Fever Slot, de Espresso Games

Exibindo cerejas, melancias e outros símbolos de frutas nos seus rolos, Fruit Fever é uma ótima slot machine que proporcionará pura emoção a todos os entusiastas do jogo. Embora a Espresso Games não tenha um portfólio de jogos tão extenso quanto a NetEnt ou Playtech, grandes produtores de conteúdo de jogos, cada um dos seus títulos oferece algo especial. Assim, com 5 rolos e 18 linhas de pagamento para fazer apostas, o Fruit Fever oferece uma ampla gama de apostas de 0,02€ a 450€, tornando-se uma ótima opção para jogadores casuais e aqueles que não têm medo de correr grandes riscos.

Neon Bar Slot, de Belatra Games

O Neon Bar embora não tem um tema único, tenta recriar a atmosfera da época em que os jogadores visitavam bares e salões para girar os rolos de slot machines mecânicas. O Neon Bar utiliza uma mecânica de jogo de 3 rolos, provando que os clássicos do casino ainda estão em alta. Apesar da RTP ser bastante baixa (de acordo com alguns relatórios, é apenas cerca de 87%), este título possui um multiplicador máximo de pagamento bastante grande de x2.000 da aposta total. Levando em consideração a volatilidade bastante baixa e uma faixa de aposta estreita (de 0,01€ a 2€ por rodada), podemos concluir que este jogo pode ser uma opção perfeita para os iniciantes em casinos online.

Reel Fruits, de 1X2 Gaming

Para os jogadores que procuram slots clássicas de fruta, Reel Fruits é, sem dúvida, uma opção imperdível. Classificado como uma slot machine de média volatilidade, a Reel Fruits oferece um campo de jogo 5×3 com 10 linhas de pagamento, que é o padrão de ouro das slot machines de vídeo. Com uma RTP de 96%, oferece um pagamento máximo de x500 do tamanho da aposta. Assim, embora os principais prémios do jogo sejam pequenos, os jogadores podem esperar obter bons ganhos numa base regular. O Reel Fruits tem poucas características de bónus, mas isso não significa que não vale a pena jogar. Projetado num estilo retro e com símbolos frutados, Reel Fruits oferece uma boa matemática de jogo que fará com que os jogadores regressem sempre a este jogo.

Slot Power Stars, de Novomatic

Concebido pelo designer do famoso Livro de Ra, este título usa um design tradicional frutado com símbolos clássicos e mecânica de jogo de 5 rolos. O que torna este jogo especial é que as combinações vencedoras não precisam começar com o rolo mais à esquerda. Além disso, contém o símbolo Power Star que brilhará e trará os maiores prémios nesta slot machine.

Mojito Beach Slot, de Merkur Gaming

Combinando temas de praia e fruta este título convida-o a aquecer-se no sol quente e a fazer mojitos, uma bebida que teve origem na ilha de Cuba e ganhou popularidade nos EUA na década de 1980. Com uma gama de apostas de 0,10€ a 100€, uma RTP de 96%, um pagamento máximo de x5.000 do tamanho da sua aposta e raparigas atraentes em frente a um bar de praia, Mojito Beach tem tudo que o precisa para fazer girar os seus rolos durante horas.

