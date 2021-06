Autarquia de Abrantes apoia coletividades com cerca de 450 mil euros

A Câmara Municipal de Abrantes assinou esta segunda-feira, dia 21 de junho, os Contratos-Programa com os representantes das 52 associações que viram as suas candidaturas aprovadas ao FINAbrantes – Programa de Apoio a Coletividades do Concelho de Abrantes 2020/2021, Medidas 1, 3 e 4, Cultura, Juventude e Social, respetivamente, num total de aproximadamente 262 mil euros.

A cerimónia de assinatura dos Contratos-Programa decorreu na Estação de Canoagem de Alvega e contou com as presenças, entre outros, do Presidente da Junta de Freguesia de Alvega e Concavada, José Felício, e da Presidente da Casa do Povo de Alvega, Fernanda Galhofa

Manuel Jorge Valamatos, presidente da Câmara Municipal de Abrantes, mencionou as “dificuldades que a pandemia trouxe ao desenvolvimento associativo” e encorajou os dirigentes associativos e respetivos associados “a prosseguirem com as atividades das coletividades, com a prudência, a coragem, a determinação, a inovação e a confiança, no cumprimento das regras de segurança, tendo consciência do vosso papel enquanto agentes de transformação social”.

Manuel Jorge Valamatos destacou ainda a importância que o tecido associativo representa na sociedade abrantina e para o Município, informando que, nos últimos seis anos, o investimento municipal no FINAbrantes ascendeu a quase 4 milhões de euros.

O presidente da Câmara Municipal de Abrantes salientou também a revisão do regulamento do FINAbrantes, já aprovado em Assembleia Municipal por unanimidade, que introduz a Medida Investimento, com a inscrição de 300 mil euros de orçamento adicional ao meio milhão já habitual.

“A autarquia vai disponibilizar uma verba de 300 mil euros, de dois em dois anos, que estavam destinados ao Orçamento Participativo, para apoiar as instituições desportivas, culturais e sociais na conservação/beneficiação e construção de infraestruturas e para a aquisição de equipamentos e de viaturas, essenciais ao desenvolvimento da atividade associativa e cujas inscrições irão estar abertas entre 1 e 30 de setembro”, salientou Manuel Jorge Valamatos.

“O Município de Abrantes tem confiado e continuará a confiar no papel das suas Associações e nos atos heroicos de voluntarismo e de altruísmo dos seus dirigentes, entendendo-os como essenciais para a União do nosso território e das nossas pessoas”, concluiu Manuel Jorge Valamatos.

O montante total atribuído para estas três medidas está repartido da seguinte forma:

Medida 1 – Cultura: 108.730,85€;

Medida 3 – Juventude: 16.547,50€;

Medida 4 – Social: 136.383,08€.

Recorde-se que em dezembro passado o Município já havia atribuído, no âmbito do mesmo programa, o montante de 184.207,51€, na medida 2 – Desporto. Desta forma, para o ano 2020/2021, a Câmara Municipal de Abrantes disponibilizou para o movimento associativo do Concelho 445.868,94€.

No que se refere à medida 5 – Eventos, a mesma irá ser avaliada caso a caso, devido à imprevisibilidade vivida no contexto da pandemia, com o cancelamento de alguns eventos programados e ao reagendamento de outros, sendo que os apoios irão ser avaliados à medida que vão sendo confirmadas as realizações dos mesmos.

O FINAbrantes é um programa municipal de incentivo a entidades concelhias que tem como objetivo manter e apoiar as atividades das diversas entidades nas áreas da cultura, do desporto, recreio, da juventude e da intervenção social, de forma regular e diversificada, visto serem pilares fundamentais de coesão social e do apoio aos interesses e necessidades de cada cidadão.

Coletividades/Associações que assinaram os Contratos-Programa no âmbito do FINAbrantes para as Medidas 1 – Cultura, 3 – Juventude e 4 – Social:

– ACLAMA – Associação Cultural Os Amigos de Martinchel

– ACROM – Associação Cultural das Rotas de Mouriscas

– Agrupamento 172 do CNE – Abrantes

– Agrupamento 193 do CNE – Mouriscas

– Agrupamento 273 do CNE – Tramagal

– Agrupamento 697 do CNE – Rossio ao Sul do Tejo

– Agrupamento 1053 do CNE – Alferrarede

– Agrupamento 1093 do CNE – Chainça

– APENCALF – Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola do Ensino Básico Nº 3 de Abrantes – Alferrarede

– ARTRAM – Associação de Reformados de Tramagal

– Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola EB/JI Rossio ao Sul do Tejo

– Associação de Pais e Encarregados de Educação do Pego

– Associação Vidas Cruzadas

– Associação Juvenil Cem Rumos

– Associação Juvenil Remoinhos D´Água

– Associação de Solidariedade Professor Silva Leitão – Bemposta

– Banda Filarmónica Alveguense

– Banda Filarmónica Mourisquense

– Casa do Povo do Pego

– Casa do Povo de Tramagal

– Casa do Povo de Rio de Moinhos

– Casa do Povo de S. Facundo

– Casa do Povo de S. Miguel do Rio Torto

– Clube Desportivo “Os Patos”

– Centro de Apoio a Idosos da Freguesia de Rio de Moinhos

– Centro Cívico e Cultural de Alferrarede Velha

– Centro Social de Alferrarede

– Centro Cultural e Recreativo de Vale das Mós

– Comissão de Melhoramentos de Pucariça

– Confraria do Bucho e Tripas

– Cornucópia de Talentos – Associação para a promoção da saúde e o desenvolvimento humano

– Cres.Ser – Associação de Desenvolvimento Pessoal e Comunitário

– Centro Humanitário de Abrantes/Tomar da Cruz Vermelha Portuguesa

– ESTATUNA – Associação Cultural

– Grupo de Concertinas Sons Lusitanos de Abrantes

– Grupo de Teatro Palha de Abrantes

– Grupo Folclórico e Etnográfico “Os Camponeses” de Vale das Mós

– Grupo Etnográfico “Os Esparteiros” de Mouriscas

– Human Cooperativa, CRL

– Junta Regional de Portalegre – Castelo Branco do CNE

– Associação Orfeão de Abrantes

– Palha de Abrantes – Associação de Desenvolvimento Cultural

– Rancho Folclórico e Etnográfico de Casais de Revelhos

– Sociedade Artística Tramagalense

– Sociedade de Instrução Musical Rossiense

– Sociedade Recreativa Pró Casais de Revelhos

– Sociedade Recreativa do Souto

– Sociedade Filarmónica de Educação e Beneficência Riomoinhense

– Sociedade União Crucifixense

– Tuna Tramagalense

– União Desportiva Rossiense

– Universidade da Terceira Idade de Abrantes

