Empresas expositoras na XXXII FERSANT podem ser visitadas até ao fim do mês na edição online do certame

A XXXII da FERSANT – Feira Empresarial da Região de Santarém terminou no dia 13 de junho, depois de cinco dias de exposição presencial no CNEMA, em Santarém, paralelamente à Feira Nacional da Agricultura. Com o objetivo de continuar a promover os negócios dos expositores, as empresas participantes na edição presencial podem ser visitadas na edição online do certame até ao final do mês.

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém, dinamizou entre 09 e 13 de junho mais uma edição da FERSANT – Feira Empresarial da Região de Santarém. A 32.ª edição do certame marcou o regresso do evento às feiras presenciais, depois da edição do ano passado ter sido cancelada devido à pandemia da Covid-19.

Este ano, para além da realização presencial do certame – que teve número de dias reduzido e limitação de afluência de público – a NERSANT decidiu oferecer às empresas expositoras presentes no evento, a participação gratuita na edição online da FERSANT, que continua a decorrer até ao final do mês na plataforma de negócios da associação, Compro no Ribatejo.

As 31 empresas expositoras, bem como os seus produtos e serviços, estão assim disponíveis online até ao final do mês em https://compronoribatejo.pt/feira/xxxii-fersant-2021. A mostra é multissetorial e apresenta oportunidades em diversos setores de atividade. Para além da consulta da oferta das empresas na FERSANT, é possível contactar diretamente e fazer negócios através do portal de feiras da NERSANT. Para visitar o certame, não é necessário qualquer registo no portal Compro no Ribatejo.

Os interessados em saber mais informações sobre este ou outros certames empresariais da NERSANT devem contactar o Departamento de Associativismo, Marketing e Eventos da associação através dos contactos dame@nersant.pt ou 249 839 507.

