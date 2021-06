Município do Entroncamento reforça apoio às famílias com crianças e jovens estudantes

O Município do Entroncamento tem feito um investimento continuado na área da educação, aumentando progressivamente a abrangência dos apoios às crianças e jovens em idade escolar no concelho, assegurando o acesso à educação a todos, independentemente das condições socioeconómicas.

Neste sentido foi aprovada na reunião de câmara de 21 de junho a atribuição gratuita dos livros de fichas aos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico, a atribuição de uma comparticipação no valor de 25€, aos alunos do 2º, 3º Ciclos de Escolaridade e ensino secundário, dos estabelecimentos de Ensino Público do concelho e os apoios à ação social escolar e subsídios complementares para o ano letivo 2021/2022.



Relativamente aos Livros de Fichas para os todos alunos do 1º ciclo a entrega será feita diretamente nos próprios estabelecimentos de ensino, no início do ano letivo, abrangendo um número estimado de 650 alunos.

O município irá comparticipar com vales de 25€ os estudantes do 2º e 3º ciclos de escolaridade, bem como os alunos do secundário. Esta medida que abrangerá todos os alunos do ensino público, nos referidos níveis de ensino, num total de cerca de 1.700 alunos.

Este apoio destina-se à aquisição de livros e material escolar, em estabelecimentos do Entroncamento, procurando não só apoiar as famílias, como também estimular o comércio local, promovendo a compra de material/livros nos estabelecimentos aderentes ao programa.

Estas duas medidas, abrangendo todos os níveis de ensino obrigatório, representam um investimento do Município do Entroncamento estimado em 67.200,00€.

Também a política de apoio de ação social escolar, é traduzida, anualmente na definição de vários apoios os alunos pertencentes aos agregados familiares integrados no primeiro e segundo escalões de rendimentos, abarcando os alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico e as crianças que frequentam a rede pública de Educação Pré-escolar.

No que se refere ao subsídio para aquisição de material escolar será feita a distribuição gratuita de kits de material escolar no início do ano letivo a todos os alunos do 1º ciclo do ensino básico da rede pública, integrados no 1º e 2º escalões do abono de família.

As Visitas de Estudo, também são comparticipadas para os alunos do 1º ciclo e Pré-escolar inseridos no escalão 1 e 2 do abono de família, em 100% e 50% respetivamente, do valor total (escalão A – 20€ e escalão B – 10€).

Relativamente a subsídios complementares foi aprovado o apoio a material escolar para a sala de aula, com a atribuição de 10€ por criança (escalões A e B) do ensino pré-escolar. Para a aquisição de material didático e lúdico para a Componente letiva, para a Componente de Apoio à Família, e o Centro de Recursos e Bibliotecas será atribuído um subsídio de 50€ por sala (num total de 1100€), montante que será transferido para o Agrupamento de Escolas Cidade do Entroncamento.

Com estas medidas no âmbito do apoio social escolar o Município do Entroncamento prevê investir cerca de 10.500,00€.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...