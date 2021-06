NERSANT e Agrocluster promovem produtos alimentares do Ribatejo

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém, em parceria com o Agrocluster Ribatejo dinamizam até ao final do mês de junho a 2.ª edição da Feira dos Produtos Alimentares do Ribatejo, que tem como objetivo dar a conhecer o que de melhor se produz nesta região. No total, estão em exposição 371 produtos, entre carnes, frutos, produtos hortícolas, azeites, arroz, vinhos, bebidas, entre outros.

O Ribatejo é conhecido com a melhor região agrícola do país, com uma agroindústria diversificada e de qualidade reconhecida além-fronteiras. Foi esta motivação que levou a NERSANT e o Agrocluster Ribatejo a levar a efeito, pelo segundo ano consecutivo, a Feira dos Produtos Alimentares do Ribatejo, certame online que pretende promover a oferta agroindustrial desta região.

O certame, a decorrer desde 1 de junho, tem assim como objetivo dar a conhecer os produtos alimentares com origem no Ribatejo, incentivando à concretização de negócios na região. O certame encontra-se a decorrer na plataforma de negócios da NERSANT, Compro no Ribatejo, com acesso através do link https://compronoribatejo.pt/feira/2-feira-dos-produtos-alimentares-do-ribatejo. Em exposição encontram-se 72 empresas, no total de 371 produtos em exposição. Carnes, frutos, produtos hortícolas, azeites, arroz, vinhos, bebidas, são alguns dos produtos em destaque no certame, que decorre até ao final do mês de junho. Através do portal, é possível solicitar informações e concretizar negócios com as expositoras, uma vez que cada uma delas possui um stand virtual próprio.

Para mais informações sobre este ou outros certames online em agenda, os interessados devem contactar o Departamento de Associativismo, Marketing e Eventos da NERSANT através dos contactos dame@nersant.pt ou 249 839 507. A calendarização anual de certames digitais pode ser consultada no portal de negócios, em https://compronoribatejo.pt/feiras/. As empresas associadas não tem qualquer custo de participações nos certames com organização da NERSANT.

