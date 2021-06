350 alunos do Entroncamento participaram na atividade “Vou a Pé para a Escola!”

O Município do Entroncamento organizou, em parceria com o Agrupamento de Escolas Cidade do Entroncamento, a atividade “Vou a Pé para a Escola”, com o objetivo de promover a adoção de estilos de vida ativos e saudáveis nas crianças e famílias. Participaram na atividade cerca de 350 alunos, do ensino pré-escolar e 1.º ciclo, que fizeram hoje, 23 de junho, o percurso a pé até às suas escolas.

Nesta atividade “Vou a Pé Para a Escola!” as crianças e familiares percorreram as ruas da cidade, em percursos previamente definidos e devidamente acompanhados por guias/monitores, desde os pontos de encontro até à Escola Básica do Bonito, Escola Básica da Zona Verde e Escola Básica António Gedeão, contando com o apoio da PSP do Entroncamento, da equipa multidisciplinar PEDIME, do CLDS e de técnicos da UEDS- Unidade de Educação e Desenvolvimento Social do município.

A vereadora da Educação, Tília Nunes refere que esta atividade pretende estimular as crianças a fazerem este percurso casa-escola a pé e em simultâneo pretende consciencializar os pais para os benefícios de ir a pé para a escola. É importante criar estas campanhas de sensibilização para o desenvolvimento de hábitos de vida saudáveis”.

A atividade contou com a presença da Vereadora Tília Nunes e da Diretora do Agrupamento de Escolas Cidade do Entroncamento, Amélia Vitorino.

