EDP Renováveis entrega 12 bolsas “Green Education” a alunos do Concelho de Azambuja

A cerimónia de entrega das Bolsas Escolares “Green Education” a 12 alunos do Concelho de Azambuja, teve lugar no passado dia 17 de junho, no Auditório Municipal do Centro Cultural do Páteo Valverde.

A EDP Renováveis é impulsionadora do programa “Green Education”, uma iniciativa de responsabilidade social que tem como objetivo oferecer bolsas escolares a crianças e jovens cujas famílias possuem menores recursos económicos.

No Concelho de Azambuja, foram atribuídas bolsas de estudo a 12 alunos, num total de 12 000,00 euros, destinadas a alunos de quatro graus de ensino, desde o ensino básico ao ensino superior.

As bolsas, a que se puderam candidatar os estudantes de todo o concelho, foram distribuídas da seguinte forma: 3 bolsas para alunos do 1.º ciclo, com o valor unitário de 500 euros; 2 bolsas a alunos dos 2.º e 3.º ciclos, com o valor unitário de 750 euros; 3 bolsas para estudantes do ensino secundário, com o valor de 1000 euros cada; e por fim, 4 bolsas a alunos do Ensino Superior, no valor de 1.500 cada uma.

Refira-se que todo o processo e os critérios de decisão foram da inteira responsabilidade da empresa EDP Renováveis. O Município de Azambuja acedeu ao convite da empresa e associou-se à iniciativa, colaborando na divulgação, no apoio à formalização das candidaturas e na logística do evento.

