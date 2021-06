Hélder Dimas é o candidato da CDU à Junta de Freguesia de Santana do Mato

Hélder Dimas é o candidato da CDU à presidência da Junta de Freguesia de Santana do Mato, no concelho de Coruche, nas próximas eleições autárquicas, com o objetivo de “dinamizar e desenvolver a freguesia”.

Hélder Alexandre de Oliveira Nunes Dimas, de 41 anos, residente na freguesia de Santana do Mato onde constituiu família com sua esposa Paula Dimas. Tem o 12.º Ano de Escolaridade e desempenha a profissão de operador da construção civil.



Hélder Dimas está ligado desde a adolescência ao associativismo e ao desporto, desempenhando as suas funções sempre com o objetivo de desenvolvimento cultural da aldeia de Santana do Mato.

Praticou atletismo no Sporting Club Santanense. Desde sempre colaborou nas festas em Honra de Santa Ana, foi vice-presidente da Associação Cultural Desportiva Social e Recreativa de Santa Ana, foi fundador do Núcleo de Apoio Social para a futura construção do lar de Santana do Mato, foi fundador do clube de Motorizadas Clássicas os “Motosserras” onde desempenha a função de presidente e foi fundador e presidente durante cinco anos do clube de Ciclismo e BTT “Jatagarro”, com sede na freguesia da Branca.

