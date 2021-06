Leroy Merlin inaugurou nova loja em Alverca

A Leroy Merlin fechou um ciclo de quatro aberturas num mês com a inauguração da sua nova loja em Alverca, mais uma loja de pequena dimensão a abrir em 2021. Esta tipologia de loja caracteriza-se por uma vivência de proximidade para os habitantes das zonas de Alverca, Póvoa de Santa Iria e Vila Franca de Xira e por uma experiência de compra em loja mais rápida e acessível. Com esta abertura, a Leroy Merlin reforça a sua oferta de produtos, soluções e serviços em bricolage, decoração e jardim.



Fruto da transformação do AKI Alverca que se encontrava no mesmo local, na nova Leroy Merlin, o cliente passa a ter disponível uma oferta mais diversificada de produtos e serviços, complementada pelo online através do site leroymerlin.pt, onde pode aceder a mais de 130.000 produtos. A abertura desta tipologia de loja enquadra-se na implementação do multiconceito da empresa, com espaços comerciais de pequena, média e grande dimensão complementares entre si e apoiados pelo canal online.



Situada no Retail Park à saída de Alverca e com uma superfície total de mais de 2.900m2, a Leroy Merlin Alverca coloca à disposição do cliente diversos produtos das marcas da casa com a melhor relação qualidade-preço e dispõe de serviços como os cacifos Click & Drive, onde podem ser levantadas as encomendas feitas online.

Diretor da loja de Alverca Carlos Silva

Nesta nova loja destacam-se também uma exposição de ambiente de cozinha, a oferta diversificada de proteções de duche, o showroom de portas de interior, e um espaço dedicado exclusivamente a produtos de climatização. O Cliente pode ainda usufruir das caixas de self-checkout e escolher terminar as compras com toda a conveniência e segurança.

Em termos de equipa, a nova loja conta com 39 colaboradores que integravam o AKI Alverca e que continuarão a garantir um apoio especializado a todos os Clientes.



O horário de funcionamento da Leroy Merlin Alverca será das 9h às 20h de segunda a sábado e das 9h às 18h ao domingo. Os horários poderão ser ajustados de acordo com as indicações do Governo Português durante a gestão da crise pandémica.



Esta é a última de quatro aberturas que a Leroy Merlin realizou no mês de junho, dando continuidade ao processo de expansão da Marca em território nacional. A par com Alverca foram também inauguradas lojas em Barcelos, no Parque das Nações e em Viseu.



No total das quatro lojas inauguradas em junho, a Leroy Merlin fez 92 novas contratações e integrou 128 colaboradores que se encontravam nas lojas AKI situadas nos mesmos locais onde foram inaugurados os novos espaços comerciais ou em outras lojas da Leroy Merlin e AKI.



Com estas quatro aberturas, a Leroy Merlin atingiu em 2021, até à data, um total de 13 novos espaços comerciais em Portugal, continuando a progredir de forma segura no processo de convergência.

