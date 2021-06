Município de Santarém recebe comitiva de projetos internacionais no âmbito do curso de Literacia Digital da ESES

No âmbito do curso de Literacia Digital para o Mercado de Trabalho, que Escola Superior de Educação de Santarém (ESES), do Instituto Politécnico de Santarém, desenvolve, está atualmente na cidade uma comitiva de alunos e professores portugueses e estrangeiros, que foi recebida esta quinta-feira, 24 de junho, no Salão Nobre dos Paços do Concelho.

Inês Barroso, vice-presidente da Câmara Municipal de Santarém, deu as boas-vindas a toda a comitiva de professores e alunos do Curso, bem como aos seus congéneres de outras nacionalidades, que participam numa formação e em reuniões de Projetos ERASMUS de 21 a 25 de junho.

De referir que, o Pólo de Literacia Digital e Inclusão Social é parceiro de dois projetos internacionais : “The Starting Up – Accelerators of entrepreneurship 4 inclusion project is aimed at young people with intellectual and developmental difficulties (IDDs) with a degree of incapacity up to 60%, this group hasn’t had opportunities to continue studies or to enter the labour market” e do “The Entrepreneurial Women In ICT – Enhancing Skills to Bridge Digital Divide is an Erasmus+ project with the duration of 24 months that aims to minimize the gap between men and women regarding ICT and entrepreneurial competences and opportunities”.

O curso de Literacia Digital para o Mercado de Trabalho tem a duração de dois anos letivos e destina-se a jovens com dificuldade intelectual e de desenvolvimento com um grau de incapacidade igual ou superior

