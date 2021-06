NERSANT Business reúne 123 compradores e 57 países para negócios online com empresas nacionais

A edição virtual do NERSANT Business – Encontro Internacional de Negócios do Ribatejo iniciou no dia 14 de junho, com a participação de 123 importadores estrangeiros de 57 mercados internacionais. Até ao momento, foram realizadas 1.308 reuniões de negócio online entre os compradores internacionais e as empresas portuguesas participantes, num evento que atingiu a maior participação internacional de sempre.

O apoio à internacionalização das empresas da região continua a ser uma prioridade da NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém, que mesmo em tempos de pandemia não desistiu de colocar os negócios regionais além-fronteiras.

No âmbito desta estratégia, a associação continua a realizar o NERSANT Business – Encontro Internacional de Negócios do Ribatejo, que iniciou a sua segunda edição virtual no dia 14 de junho, com a participação de 123 compradores internacionais de 57 mercados externos, a maior participação de sempre desde a edição piloto do evento, realizada em 2012.

O evento, cuja data de realização deveria ter acabado a 18 de junho, acabou mesmo por estender a sua realização para esta semana, devido ao grande número de pedidos de reuniões registados na plataforma de negócios e que não conseguiram agendamento no decorrer da passada semana. Neste momento, contabilizam-se 1.308 reuniões business-to-business realizadas entre empresas estrangeiras e empresas portuguesas, número que é também um recorde desta 10.ª edição do Encontro de Negócios.

Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Áustria, Bélgica, Bósnia e Herzegovina, Botswana, Brasil, Bulgária, Cabo Verde, Canadá, China, Colômbia, Costa Rica, Croácia, Dinamarca, Emirados Árabes Unidos, Equador, Eslovénia, Espanha, Estados Unidos, Estónia, Finlândia, França, Gana, Holanda, Hungria, Irlanda, Itália, Kuwait, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Macedónia do Norte, Marrocos, México, Montenegro, Nicarágua, Noruega, Paraguai, Peru, Polónia, Qatar, Reino Unido, República Checa, República Dominicana, Roménia, Rússia, São Tomé e Príncipe, Sérvia, Suécia, Suíça, Tunísia, Uruguai, Venezuela e Vietname, são os países estrangeiros de origem dos 123 importadores presentes no NERSANT Business. Houve, no entanto, maior interesse ao nível dos compradores internacionais, com 30 importadores estrangeiros não aceites pela organização por não se enquadrarem nos objetivos do evento.

Alimentar e bebidas; Artigos para a casa; Mobiliário e decoração; Pedras naturais e ornamentais; Materiais de construção; Metalomecânica; e Máquinas e equipamentos são algumas das categorias de produtos mais procurados pelos compradores estrangeiros no mercado nacional, que responde no evento com a participação de 88 empresas, a maioria delas da região do Ribatejo.

Ainda em 2021, a NERSANT espera dar continuidade à edição virtual do evento, com o regresso à edição presencial do Encontro Internacional de Negócios no terceiro trimestre deste ano, caso a evolução da crise pandémica assim o permita.

De referir que o NERSANT Business 2021 é uma atividade realizada ao abrigo do projeto conjunto Negócios no Mundo, sendo que as empresas elegíveis têm acesso a um apoio de até 50%, no âmbito do COMPETE / PT2020.

Mais informações sobre o NERSANT Business ou o apoio da NERSANT à internacionalização das empresas pode ser solicitado junto do Departamento de Apoio Técnico, Inovação e Competitividade da associação através dos contactos datic@nersant.pt ou 249 839 500.

