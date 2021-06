Tomar – Abertas as candidaturas a apoio social escolar no pré e 1.º ciclo

À semelhança do passado ano letivo, os encarregados de educação dos alunos que frequentem no próximo ano letivo o pré-escolar ou o 1º ciclo, no concelho de Tomar, estão a efetuar as candidaturas aos auxílios económicos pela internet, através da plataforma informática SIGA – Sistema Integrado de Gestão e Aprendizagem. Para o 1º ciclo, as candidaturas prolongam-se até 9 de julho, enquanto no pré-escolar estão abertas até 30 de setembro.

O sistema é simples e intuitivo mas quem não tenha acesso à internet ou necessite de ajuda para o preenchimento deve solicitar a colaboração das secretarias das sedes dos respetivos agrupamentos escolares, na Escola Secundária Jácome Ratton ou na Escola Secundária Santa Maria do Olival.

Para efetuar as candidaturas deverão utilizar as credenciais de acesso entregues no passado ano letivo, ou seja, o utilizador mantém-se e a autenticação/código de acesso será a password que os próprios já terão definido no ano passado. Caso não tenham credenciais de acesso, deverão remeter um email para educacao@cm-tomar.pt , solicitando o envio das mesmas, com nome completo e NIF do aluno e do encarregado de educação, bem como endereço eletrónico deste último.

