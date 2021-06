Dr. José E. C. Godinho, médico ilustre do concelho de Constância: Um preito, uma homenagem

A vila de Constância teve no seu seio alguns médicos ilustres como é o caso do Dr José Eugénio de Campos Godinho. Recordo o Dr Godinho como um amigo que me consultou gratuitamente, já reformado. O protagonista da presente crónica estudou em Coimbra, formando-se em medicina em Lisboa. Especializou-se em urologia em Estrasburgo. Foi sub-delegado de saúde no concelho de Constância nos anos 60.

Foi director clínico do Hospital de São João onde durante 36 anos serviu desinteressadamente não só os pobres e remediados de Constância como também os cidadãos dos concelhos circunvizinhos. Parece que, segundo algumas vozes críticas da sua geração, tendo o clínico responsabilidades na administração de saúde, não poderia exercer medicina privada no sentido de poder cobrar dinheiro pelas consultas que generosamente concedia a ricos e pobres, em particular nas freguesias de Constância e de Montalvo. Do mesmo modo se poderá dizer que também não era obrigado a estar permanentemente disponível para a todos acudir. Temos, por conseguinte, assunto arrumado, creio.

Foto do médico, Dr José Eugénio de Campos Godinho.

O Dr Godinho – era assim que o tratávamos – foi membro da Irmandade da Misericórdia. Em 8 de Dezembro de 1964 a Santa Casa promoveu-lhe uma homenagem por ocasião do centenário da transferência do hospital do antigo para o edifício denominado “Hospital de São João”. Para esta homenagem foi convidada toda a população do concelho a qual já estaria de certa forma mobilizada para mais uma edição dos Cortejos de oferendas, entretanto realizada na ocasião.

Faço aqui um parêntesis para renovar uma proposta que então fiz à mesa administrativa creio que por volta de 2003. Propus então enquanto presidente da assembleia geral da Santa Casa que, passo a citar: “1- se arranque da parede da Santa Casa a placa alusiva a Miguel Relvas. Porque não inaugurou o lar, contrariamente ao que lá consta. O homem faltou ao compromisso. Substituam a placa por outra com os dados correctos (a obra do lar foi um investimento grandioso para o concelho de cerca de 500 mil euros;, 2- Se coloque novamente na parede a placa antiga da homenagem ao Dr José Eugénio de Campos Godinho que foi retirada talvez nas obras dos anos 70′.A vila de Constância foi assim pioneira no reconhecimento do valor do seu médico, à escala concelhia E não é uma homenagem póstuma.

Após a sua morte em 1982 (nunca vi tanta gente num funeral, contrariamente ao velório onde pela noite dentro estava a minha mãe e a minha saudosa amiga a viúva, D. Maria Luísa Godinho) fez- se uma romagem ao cemitério onde discursou o historiador Joaquim dos Mártires Neto Coimbra. Passado algum tempo assisti à colocação da placa toponímica com o seu nome (do Dr Godinho, leia-se), em que se rebaptizava o Largo do Terreiro defronte do seu palacete Todas as homenagens que lhe foram feitas foram por mim objecto de apontamento nos anos 80 e disso dei conta à viúva que me devolveu os textos sem censura. Na ocasião do descerramento desta placa discursou o autarca Carlos dos Santos Nunes, presidente da Junta de Freguesia de Constância.

Fotos do palacete do Dr Godinho, vendido e abandonado.

É então que em 6 de Maio de 1984 a população de Montalvo inaugura um busto num jardim público com as palavras “Homenagem dum povo agradecido ao Exmo Sr. Dr. José Godinho”.

O Dr Godinho foi um cultor das antiguidade,a tendo editado em 1947 a excelente monografia da vila a partir do manuscrito de 1830 do padre Veríssimo José D’ Oliveira, a qual acrescentou importantes notas complementares. A jornalista Manuela de Azevedo disse-me um dia que estava na posse deste original de 1830.O Dr Godinho foi Comandante da Legião Portuguesa. E fundou na vila o Núcleo da Legião. Sabemos que fez uma palestra sobre “A civilização portuguesa na China” como consta de um boletim dos anos 50, da Sociedade de Geografia Portuguesa.

O Dr Godinho tinha as virtudes e os vícios próprios do Estado Novo e da Legião. Era e foi um homem do seu tempo. E é nesse contexto que deve ser compreendido.

Convite à população para a homenagem ao Dr Godinho.

Falava-se disso…Aquando do 25 de Abril veio à nossa casa chamar à atenção a minha mãe porque o meu irmão usava calças com “boca de sino”. Estava preso às proibições do antigo regime… Já não se podia multar os infractores que cuspiam na via pública, nem que tinham porte indevido de isqueiro, sem licença, portanto.

No final dos anos 70 e pouco mais lá o encontrávamos no muro junto à paragem do autocarro. Havia sempre um dedo de conversa enquanto aguardávamos o transporte para Abrantes, rumo ao Liceu. Recordo a sua expressão de tranquilidade, o seu sorriso. Era um bom ouvinte. E nós que tanto tínhamos para aprender com ele.

Legenda – Programa de 1964 contendo a homenagem ao Dr Godinho.

O meu avô materno, maestro da Filarmónica e ensaiador do rancho, dos teatros e das operetas, tinha no Dr Godinho um bom amigo e companheiro Passavam horas infindas a discutir a “situação”. De noite iam a pé várias vezes até às quatro estradas e a conversa parecia mais longa que a própria estrada, conta a minha mãe por vezes.

Renovo aqui que o Dr Godinho foi médico municipal e Subdelegado de saúde.Em 1937 foi nomeado vogal do Conselho Municipal. E exerceu as funções de presidente da câmara durante a Segunda Guerra Mundial, desde 6 de Outubro de 1939 a 1945. Esta informação consta do Dicionário biográfico de Maria Antónia Pires de Almeida. Porém, numa publicação do Instituto Universitário de Lisboa afirma-se que neste período foi presidente da comissão administrativa municipal, tendo sido sucessor de outro ilustre constanciense Mário Mendes LopesO Dr . Godinho era filho do indefectível republicano José Eugénio de Nunes Godinho. O seu pai desempenhou as funções de Vice-presidente da câmara de 1898 a 1901 e as de presidente, de 1902 a 1904., ao que julgamos saber, O padrasto do Dr Godinho, Dr Ludgero Marques, também era médico, com consultório numa casa próxima do palacete, onde veio a habitar nos anos 90 a viúva do conhecido pintor Roberto Araújo Pereira, contemporâneo e amigo de Almada Negreiros, segundo a Wikipédia.

Legenda- Placa toponímica de homenagem ao Dr Godinho, no Largo do seu antigo palacete.

Segundo várias fontes. entre as quais Augusto Alves Soares, nascido em 1911, sobrinho do médico e mecenas de Columbano, o Dr Francisco Augusto da Costa Falcão, deu-se um episódio por ocasião da primeira grande guerra em que o padrasto do Dr Godinho foi o grande protagonista.A população de Constância revoltou-se aquando da primeira grande guerra pois o seu médico, Dr Ludgero, um benfeitor, tinha sido mobilizado para França. Tocaram o sino a rebate e o povo galvanizou-se e não deixou sair daqui o médico. O Governo não teve alternativa e engendrou um serviço cívico para o mesmo. Outros tempos, outra gente, outra fibra. Há pouco tempo a Junta de Freguesia de Constância colocou na internet uma publicação/ partilha em que se dava destaque a um médico, autarca, Mariano Mullerat, fuzilado durante a guerra civil de Espanha.

Este médico era católico, adorador do Sagrado Coração de Jesus. Colocava dinheiro debaixo dos travesseiros dos pacientes. A Junta ficou sensibilizada com a caridade deste beato da Igreja Católica. Fez bem. melhor faria se dedicasse também algum espaço para o Dr Godinho e para o poeta constanciense que foi voluntário na guerra de Espanha, qual “Viriato’.



José Luz

(antigo presidente da Assembleia Geral da Santa Casa da Misericórdia de Constância)



PS- não uso o propalado AOLP. Este artigo é também uma homenagem ao neto do Dr Godinho, o Luís, da minha idade, que o destino levou cedo desta vida. Era um grande amigo da minha mãe assim como a avó, D. Maria Luísa Godinho, neta do Governador Civil de Santarém.

