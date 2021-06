O Estádio Municipal do Cartaxo vai receber a Final da Taça do Ribatejo Seniores 2020-2021. O jogo está marcado para as 11h00 de domingo, dia 27 de junho e tem transmissão em direto para o canal Eleven.

Na disputa do título vão as estar as equipas do Rio Maior CS e do SCD Glória. Os ingressos para o jogo podem ser adquiridos no Estádio, no dia do jogo.

Consulte o Plano de Contingência do Estádio Municipal do Cartaxo

https://bit.ly/3vOB8i2

