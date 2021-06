Gaivotas já estão a navegar no rio Nabão, com a Associação de Saúde Mental

Já estão a navegar as “gaivotas” do Nabão, que permitem um agradável e refrescante passeio pelo rio. A atividade é explorada pela Associação de Saúde Mental do Médio Tejo, funcionando diariamente das 10 às 13 e das 15 às 19 horas. O seu funcionamento pode ser condicionado nalguns dias, devido à necessidade de abrir as comportas do Flecheiro por força da obra que decorre na margem frente ao Mercado Municipal.

O local de embarque é no cais da zona desportiva, frente ao parque infantil, sendo o preço de 4 € por cada 30 minutos.

A iniciativa surge no âmbito da experiência de anos anteriores, em que a Associação integrou vários utentes no Projeto de Voluntariado na Dinamização desta atividade, considerando agora pertinente a continuação do projeto nos mesmos moldes. A intenção é co-partilhar a dinamização das Gaivotas com as Associações de Estudantes dos 2 Agrupamentos Escolares, a participação de jovens candidatos do OTL Longa duração pelo IPDJ e envolver o ROL na integração de pessoas portadoras de doença mental ou devidamente assinaladas pelas entidades parceiras. Para além da integração dos utentes numa ação de voluntariado, estarão uma vez mais numa ação de desmistificação da Doença Mental.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...