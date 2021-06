Hospital de Santarém destacado em programa destinado a altos dirigentes de instituições de saúde

O Hospital Distrital de Santarém (HDS) esteve em destaque na sessão de Boas Práticas do 37.º Programa de Alta Direção de Instituições de Saúde (PADIS) da AESE Business School, em Lisboa, que teve lugar a 9 de junho, tendo sido apresentados diversos projetos de boas-práticas em curso na unidade hospitalar.



Ana Infante, presidente do Conselho de Administração do HDS, fez uma apresentação do Hospital, destacando as áreas de diferenciação, os investimentos feitos e os projetos para o futuro.

Por sua vez, Yahia Abuowda, responsável pela Unidade de Hospitalização Domiciliária, fez um balanço do projeto que lidera e que completa este mês de junho dois anos.

Já o diretor do Serviço de Pneumologia do HDS, Gustavo Coimbra dos Reis, falou sobre a telemonitorização de casos de doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC) e de doentes com insuficiência cardíaca, projetos recentemente implementados que envolvem um conjunto de doentes que são seguidos à distância nas suas próprias casas. Abordou ainda o acompanhamento a médio e longo prazo dos doentes covid por uma equipa multidisciplinar constituída por clínicos das especialidades de Medicina Interna, Pneumologia, Cardiologia, Fisiatria e Infeciologia, num esquema de One Day Clinic.

A enfermeira Carla Ferreira, do Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental, centrou a sua apresentação nas oficinas inclusivas, que visam dar respostas de inclusão socioprofissional e a desmistificação da barreira do estigma associado à doença mental.

Por fim, o enfermeiro Jorge Martins focou as potencialidades do SClinico, sistema informático desenvolvido pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) para as instituições do Serviço Nacional de Saúde.

