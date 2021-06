Salvaterra de Magos – GNR recupera embarcação furtada no valor de 35 mil euros

Militares do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) da GNR de Coruche detiveram, no dia 22 de junho, um homem de 35 anos por furto, e identificaram três homens e uma mulher, com idades compreendidas entre os 34 e os 40 anos, no concelho de Salvaterra de Magos.

Na sequência de diligências de investigação por um furto que teve lugar no dia 22 de junho, no concelho de Ponte Sor, os militares da Guarda apuraram que os suspeitos efetuaram o arrombamento da vedação e do portão de uma propriedade para acederem a um armazém, de onde subtraíram uma embarcação de recreio e o respetivo atrelado de transporte, no valor estimado de 35 mil euros.

No seguimento da ação a Guarda identificou e localizou os suspeitos que foram surpreendidos na posse dos bens furtados, os quais foram apreendidos, assim como a viatura utilizada para perpetrar o ilícito.

No decorrer da ação, verificou-se que um dos suspeitos tinha um mandado de detenção pendente para ser presente a primeiro interrogatório no Tribunal Judicial de Benavente, por furto de dois motores de automóveis, na localidade de Samora Correia, pelo que foi detido.

Os outros quatro suspeitos, com antecedentes criminais por tráfico de estupefacientes, furto, extorsão, sequestro e roubo com arma branca, roubo a posto de abastecimento de combustível, com recurso a arma de fogo, foram constituídos arguidos, e os factos foram remetidos para o Tribunal Judicial de Ponte de Sor.

Os bens recuperados foram devolvidos ao legítimo proprietário.

Esta ação contou com o reforço do Núcleo de Apoio Operativo (NAO) de Santarém, do Posto Territorial de Marinhais e do Destacamento Territorial de Ponte de Sor.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...