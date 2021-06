Almeirim com acelerador a fundo na vacinação

Almeirim está a seguir as recomendações do coordenador do plano nacional, Gouveia e Melo, e vai com o “acelerador a fundo” na vacinação.

Este sábado, tem sido grande a afluência ao centro de vacinação localizado no fórum da proteção civil, na zona industrial, como mostram as fotografias registadas hoje por Rui Louraço.

Já esta tarde realiza-se a primeira de três iniciativas de promoção da vacinação para os maiores de 40 anos e para todos os que não tiveram Covid nos últimos 6 meses. Trata-se de uma tarde aberta, entre as 14h e as 16h para os maiores de 40 anos, em que as vacinas são administradas por ordem de chegada, em necessidade de marcação, existindo 120 doses disponíveis.

Durante a próxima semana, haverá “Happy Hour”, das 14h30 as 15h30 para os maiores de 40 anos.

De forma a antecipar as vacinas da AstraZeneca, as segundas doses de quem foi vacinado entre 29 de março e 25 de abril vão administradas na próxima semana no mesmo dia da semana em que foram administradas as primeiras doses. Ou seja, se recebeu a primeira dose da vacina numa 2.ª feira deve vir à segunda dose na 2.ª feira. Estas doses são dadas ao longo do dia pelo que vão ser sem marcação prévia. É só aparecer e ser vacinado.

