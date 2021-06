Atribuição de nome de António Costa Félix ao parque dos Álamos chumbado pela maioria comunista na assembleia de freguesia de Samora Correia

Os eleitos da CDU na Assembleia de Freguesia de Samora Correia reprovaram uma recomendação que propunha a alteração do nome do Parque Ruy Luís Gomes, por ser alguém sem relação com a freguesia e o concelho de Benavente. Em seu lugar a proposta dos eleitos independentes Paula Rego e Nélson Lopes indicava o nome do associativista e cidadão de mérito António João Martins Costa “Felix”, falecido há quatro anos. Os eleitos do PS e os independentes Paula Rego e Nelson Lopes, proponentes da recomendação, votaram a favor, mas a proposta foi chumbada pelos 7 eleitos da CDU, mais um que o conjunto dos restantes eleitos.

“O Parque Ruy Luís Gomes, situado na zona dos Álamos, junto da Urbanização Arneiro dos Corvos foi alvo de uma ampla intervenção de requalificação que saudamos”, refere a proposta. “Considerando que o atual topónimo do Parque não tem qualquer ligação identitária com a freguesia de Samora Correia, sem minorar o mérito do Professor Ruy Luis Gomes”, adianta o texto.

Regista-se que a escolha de Ruy Luis Gomes foi o reconhecimento prestado a um ilustre matemático. Natural do Porto, Ruy Luís Gomes foi Professor Catedrático e Reitor das Universidades do Porto e do Coimbra e um corajoso antifascista que esteve preso mais de uma dezena de vezes por ter lutado pelos direitos de estudantes e trabalhadores”, refere a proposta.

“Sem ocultar este currículo, revela-se oportuno aproximar aquele espaço público da população e a renovação do parque, com a respetiva inauguração, será certamente o melhor momento”, acrescenta o documento. Por outro lado, salienta que “auscultada a comunidade samorense, consideramos ser justa, consensual e merecida a homenagem ao samorense António João Martins Costa “Félix” pela sua vida dedicada a Samora Correia e pelo cidadão de mérito que foi”.

António João Martins Costa “Félix”, falecido a 29 de junho de 2017, vítima de doença foi fundador da ARCAS, do Carnaval de Samora, do Festival de Gastronomia, Núcleo Sportinguista de Samora e da Rádio Iris. Foi Presidente da SFUS e dirigente do Centro de Bem Estar Social Padre Tobias, do GDSC, AHBVSC, NASC, ADIC, CCS, entre outras associações. Dinamizou as Festas de Samora em mais de duas dezenas de edições. “Sempre em regime de total voluntariado e sem contrapartidas”, sublinha o texto.

Como autarca foi eleito em todos os órgãos de concelho de Benavente. Câmara Municipal, Assembleia Municipal, Junta de Freguesia e Assembleia de Freguesia. “Exerceu funções com dedicação e com um respeito invulgar por todos os eleitos e pela população. Homem de Paz, de consensos e de trabalho com um amor invulgar à terra que o viu nascer”, salienta os subscritores da proposta.

“Consideramos que é chegado o momento de perpetuar a memória de um dos melhores filhos de Samora Correia”, concluía a proposta, que pretendia que a Freguesia propusesse à Câmara Municipal de Benavente, após as devidas diligências, a atribuição do nome de António João Martins Costa “Félix” ao parque e que analisasse a eventual “colocação de um busto simples de reconhecimento e homenagem ao saudoso samorense”. A proposta foi no entanto reprovada pela maioria dos eleitos da Assembleia de Freguesia de Samora Correia.

