Centro de Interpretação da Reserva Natural do Paul do Boquilobo inaugura novo projeto expositivo

O novo projeto expositivo do Centro de Interpretação do Paul do Boquilobo foi inaugurado esta sexta-feira, 24 de junho, com as presenças do presidente da Câmara Municipal de Torres Novas, Pedro Ferreira, do diretor regional da Conservação da Natureza e Florestas de Lisboa e Vale do Tejo, Rui Pombo, e do presidente da Câmara Municipal da Golegã, José Veiga Maltez.

O Município de Torres Novas estruturou o projeto Rota do Almonda – do Carso ao Paul, uma rota homologada (PR1TNV) de promoção da continuidade e integração entre o PNSAC – Parque Natural das serras de Aire e Candeeiros e a RNPB – Reserva Natural do Paul do Boquilobo, com várias ações associadas, no âmbito da candidatura intermunicipal Rotas e Percursos no Médio Tejo, especificamente dedicado à valorização das áreas protegidas e cofinanciado no contexto do Programa Operacional Centro 2020.

Entre estas ações foi definida a atualização do projeto expositivo do centro de interpretação da RNPB como prioritária, que agora se inaugurou ao público. Os trabalhos desenvolvidos, em estreita colaboração entre o ICNF, incluíram a definição de uma nova imagem, novos suportes físicos, painéis e vitrine, suportes digitais de promoção da interação com o visitante, a produção de um documentário para melhor enquadramento sobre os valores da reserva e a dotação com meios para a respetiva projeção no pequeno auditório do centro. Os conteúdos foram atualizados e todo o projeto é agora bilingue, estando disponível em português e inglês.

No espaço exterior foi reparada a calçada envolvente do edifício, arranjados os espaços verdes e colocados bancos e mesas de apoio aos visitantes. Ao todo, estas ações relativas ao Centro de Interpretação da RNPB correspondem a um investimento de aproximadamente 50 mil euros.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...