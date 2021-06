Já são conhecidos os projetos vencedores da final regional do concurso Poliempreende 2021

A sessão da final regional do concurso Poliemreende realizou-se na sexta-feira, 25 de junho, no auditório da Escola Superior de Saúde do Politécnico de Santarém.

Este ano, a Fase Regional do Poliempreende contou com a inscrição de 28 projetos que passaram inicialmente por uma fase de maturação e afinação, com a realização de workshops, após o que se realizaram 4 semifinais temáticas, ficando 7 projetos apurados para a Final Regional que decorreu no dia de ontem.

Esta edição contou com um júri externo convidado, constituído por António Fé, da Caixa Geral de Depósitos, Sofia Plaza, da NERSANT – Associação Empresarial, e Nuno Malta do Centro de Negócios e Inovação de Rio Maior, que decidiram a atribuição dos prémios num valor global de 4.500 € para os três projetos vencedores.

O primeiro Prémio foi atribuído ao projeto SCRATCH, um inovador equipamento promotor do bem-estar animal para utilização nas várias fases do processo produtivo de suínos, apresentado pelo aluno João Oliveira (Escola Superior Agrária). O segundo prémio foi atribuído aos alunos Nair Cunha e Raphael Lucas (Escola Superior Agrária) que apresentaram a EASY PROTEIN, um projeto para a produção sustentável de proteína animal, através da utilização de insetos, no caso especifico, o grilo. O terceiro prémio ficou na área da Saúde e Bem-estar e foi alcançado pelas alunas Mara Ribeiro e Ana Catarina Conceição (ambas da Escola Superior de Desporto de Rio Maior) que apresentaram a WORK MOVE, uma plataforma digital de facilitação do exercício físico e das pausas ativas no local de trabalho.

O projeto vencedor irá participar agora na Final Nacional que este ano terá lugar em Santarém, numa iniciativa cujos detalhes serão conhecidos nas próximas semanas.

O Poliempreende é uma iniciativa da rede de Institutos Politécnicos, que vai já na sua 17.ª edição e que visa, através de um Concurso de Ideias, avaliar e premiar projetos de vocação empresarial desenvolvidos por alunos, diplomados ou docentes destas instituições.

O objetivo é o de fomentar uma cultura empreendedora e que impulsione o desenvolvimento de competências, sobretudo nos estudantes, estimulando o empreendedorismo qualificado e criativo.

Cada edição do Poliempreende é iniciada com uma Fase Regional, realizada em cada Instituição de Ensino Superior Politécnico e termina numa Semana Nacional do Empreendedorismo onde tem lugar a Final Nacional.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...