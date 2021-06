Tal qual o ciclo temporal das estações do ano, para mal dos nossos ânimos e corpos, a pandemia parece ter-se enraizado seja porque as variantes/variam tanto quanto, as promessas dos políticos, os modelos das vestimentas, a irresponsabilidade das gentes, a falta de previsão do governo, até dos ventos de Oriente e Ocidente.

A azia da pandemia está a purgar-nos a vida, a reabrir feridas, a trazer ao de cima, à tona da memória, tudo quanto tínhamos varrido para baixo do alçapão do que não interessava recordar porque a cadência do quotidiano antes da chegada da peste, era um trepidante esgotar do calendário pois desejos de muitas felicidades ocorriam ronceiramente no esvaziamento do referido calendário. Agora, tudo mudou, a exasperação assentou arraiais na mente das pessoas, as ferroadas das vespas que de vez em quando inoculavam veneno a lembrar a impossibilidade de darmos vazão à cançoneta de António Mourão – oh tempo volta para trás -, levando-nos a encolher os ombros em sinal de resignação do que não tem remédio remediado está, a espada de Damôcles a pairar sobre as nossas cabeças ao livre arbítrio de o vírus nos apanhar, só os nefelibatas é que não pensam na probabilidade de podermos ser infectados.

No antecedente escrevi vários textos referentes aos efeitos centrais e colaterais da pandemia na perspectiva da mesma desaparecer por si própria e/ou em consequência dos antídotos da vacinação. Só que, as últimas notícias são pouco animadoras (há pessoas novamente infectadas após terem sido vacinadas) e levam-me a regressar à primeira forma do confinamento.

Escrever é um precioso auxiliar, tal como a leitura, a gastar o tempo, caminhar ajuda, no entanto, não há machado que corte a raiz ao pensamento cantava Manuel Freire, e por tão crua verdade escasseiam os momentos de acalmia desse mesmo pensamento.

Vamos ter de aguentar a azia? Claro que sim. Como? Não sei, só sei ser imperioso aguentá-la. A sanidade mental a isso obriga!

Armando Fernandes

