Glória faz a festa do futebol na final da Taça do Ribatejo (fotogaleria)

O SCD Glória venceu este domingo, 27 de junho, o Rio Maior SC, no desempate por grandes penalidades (5-4) após um empate 1-1, conquistando a edição 2020-2021 da Taça do Ribatejo, pela primeira vez na história do clube.

A final da Taça do Ribatejo foi uma grande festa do futebol distrital. Ainda antes do início do jogo, já os adeptos do Glória animavam o estádio municipal do Cartaxo, com a bancada pintada de amarelo, cor das camisolas das centenas de adeptos que esgotaram os bilhetes para o jogo. Durante toda a partida, os adeptos glorianos fizeram a festa nas bancadas, enchendo o estádio com os seus cânticos e aplausos aos jogadores.

Um verdadeiro jogo de Taça, com o a evolução do marcador a manter o interesse no jogo até ao fim, com a equipa da Glória do Ribatejo a vencer o Rio Maior SC, (5-4), através da marcação de grandes penalidades, após o empate a um golo no tempo regulamentar.

O primeiro a marcar no Estádio Municipal do Cartaxo foi o SCD Glória, num autogolo de João Lopes, aos 52 minutos, já na segunda parte do jogo.

O golo do empate do Rio Maior SC chegou aos 70 minutos, por Aroldo Arruda.

Chegados ao fim do tempo regulamentar, passou-se ao desempate pela marcação de grandes penalidades.

A equipa da Glória do Ribatejo foi a mais feliz, acabando por vencer por 5-4.

Esta foi a primeira vez que o SCD Glória conquistou a Taça do Ribatejo.

