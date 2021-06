Pedrógão Triatlo/CFDLP assegura 1.º lugar no II Duatlo Jovem de Abrantes

Realizou-se no sábado, no Parque Urbano de São Lourenço, o II Duatlo “Cross” Jovem de Abrantes, prova organizada pelo Clube de Triatlo de Abrantes, com o apoio técnico da Federação de Triatlo de Portugal e da Câmara Municipal de Abrantes.

Prova de Duatlo BTT, a contar para o Campeonato Regional Jovem do Centro Interior, na qual os atletas tinham que cumprir três segmentos (corrida+ciclismo+corrida) de acordo com as distâncias definidas para cada escalão.

Marcaram presença 120 jovens atletas, em representação de seis clubes da região, distribuídos pelos escalões de Benjamins, Infantis, Iniciados, Juvenis e Cadetes, para além do escalão de Pré-Benjamins, que participava extra competição.

A Escola de Triatlo do Pedrógão Triatlo/CFDLP, fez-se representar por uma comitiva de 37 atletas, com idades compreendidas entre os 6 e os 15 anos, abrangendo todos os escalões, sendo de realçar que, para oito dos destes jovens atletas, esta foi a sua primeira experiência em provas deste género.

Em mais uma excelente manifestação desportiva, os jovens atletas do PTri/CFDLP obtiveram muito boas prestações individuais, destacando-se naturalmente a obtenção de diversos lugares no pódio, tendo culminado com a obtenção do primeiro lugar colectivo.

Classificações:

– Pré-Benjamins (sem classificação)

André do Canto Neves; Maria Ponte Bento; Tiago Vieira Vicente; Tomás Antunes Vieira.

– Benjamins (M)

1º Miguel Moita; 4º Francisco Ferreira; 8º Afonso Lopes; 12º João Bento; 13º Dinis Sentieiro; 14º Rodrigo Maia; 16º Manuel Sardinha; 17º Salvador Luz; 18º Pedro Ferreira.

– Benjamins (F)

1º Maria Francisca Leal; 2º Beatriz Pinto; 9º Iris Correia de Abreu.

– Infantis (M)

3º Santiago Ruivo; 5º Tiago Barreto.

– Infantis (F)

1º Maria Sousa; 3º Matilde Albuquerque; 7º Sofia Bargão.

– Iniciados (M)

2º Tomé Sentieiro; 3º Simão Vieira; 5º António Leão; 7º Duarte Teixeira; 10º Guilherme Violante.

– Juvenis (M)

3º Guilherme Neves; 7º Rodrigo Vicente; 14º David Sá.

– Juvenis (F)

4º Matilde Moita; 8º Margarida Cancela; 9º Inês Caldeira Bargão; 10º Noa Araújo; 11º Margarida Inácio; 12º Bruna Barros.

– Cadetes (M)

5º André Neves.

– Colectivo

1º Pedrógão Triatlo/CFDLP.

No seguimento do calendário do Campeonato Regional Jovem do Centro Interior, o PTri/CFDLP marcará presença no próximo dia 10 de Julho, no Triatlo Jovem de Castelo Branco, competição que será constituída por uma prova de estafetas por equipas e uma prova individual.

