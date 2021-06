Praça Salgueiro Maia no Entroncamento recebe “Balastro” espetáculo de Dança

A Praça Salgueiro Maia recebe no dia 3 de julho (sábado) pelas 22h00 o espetáculo de dança “Balastro” apresentado pela Escola Es-Passo de Dança, integrado na programação cultural em rede VOLver.

A etnografia do caminho-de-ferro é riquíssima, sendo possível contá-la através do movimento, da cenografia e das ambiências sonoras. Há um folclore muito particular nos gestos dos fogueiros, dos manobradores de linha, dos maquinistas, dos revisores ou dos guardas-de-linha. Assim como em objetos e maquinarias tão singulares como os furgões ou as agulhas, os bastões e as cantenárias, as dresinas, os estribos, as flausinas ou as xulipas.

Todo este vocabulário da locomoção dos homens ao longo dos séculos marca presença na coreografia e nos movimentos deste espetáculo de dança. “Balastro” faz um convite à viagem e ao sonho.

As entradas para o espetáculo são gratuitas e os lugares são limitados mediante reserva. Os bilhetes estão disponíveis na Galeria Municipal (Centro Cultural) ou no local 2h30 antes do espetáculo (caso não esgotem anteriormente).

As reservas devem ser feitas pelo email culturam-entroncamento.pt ou através do número 249 720 400 – tecla 6.

A programação Cultural em Rede – VOLver que tem como objetivo geral promover a qualificação e valorização do tecido cultural e artístico do Médio Tejo.

Este programa é cofinanciado e está inserido no Programa Operacional Regional do Centro 2020.

