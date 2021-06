Tomar Cultura Viva com bares e espetáculos originais na edição 2021

Chegou o Verão e com ele o Tomar Cultura Viva, sucessor do Tomar ComVida que em 2020 pôs a trabalhar várias dezenas de profissionais das artes do espetáculo especialmente afetados pela pandemia. O evento teve êxito e, mantendo-se as dificuldades por que passam estes profissionais da cultura, regressa este ano, com o novo nome, entre os dias 1 de julho e 3 de setembro.

A programação volta a privilegiar artistas e grupos sediados no concelho de Tomar, mas com a preocupação de apresentar espetáculos originais, nomeadamente um conjunto de parcerias entre artistas.

Entre os participantes sobressaem nomes como Moisés (vocalista dos Quinta do Bill), os Motherflutters (que dominaram recentemente durante largas semanas o top nacional da Antena 3) ou Edmundo Rivotti (que surpreendeu com um single bem-sucedido, entre a Irlanda e Portugal, em 2020). Nomes que poderão servir como chamariz para o público de fora de Tomar, aproveitando até, como salientou a presidente da Câmara, Anabela Freitas, para terem mais um motivo de adesão à campanha Tomar Checkin (iniciativa que pretende promover estadias de duas ou mais noites em alojamentos do concelho, com ofertas de vouchers até 40 €, disponível em www.tomarcheckin.pt).

Mas para o público local, a quem o Tomar Cultura Viva se destina primordialmente, há a possibilidade de ver também ao vivo bandas e artistas que fazem parte do imaginário do concelho e da região e têm estado afastados de concertos, bailes e festas de verão, devido à pandemia. Repetindo na maioria dos casos intérpretes que estiveram em palco em 2020, a organização optou por sugerir que estes criassem espetáculos novos ou parcerias e deste modo vai ser possível assistir a concertos de Tomar-lhe o Gosto com Catarina Santos (logo a abrir, a 1 de julho), FH5 com Denis Filipe ou o Pão de la Kabra (que junta o dj Pão de Ló com a banda Kabra n’Adega).

Os espetáculos decorrerão todas as quintas-feiras das 21h30 às 23 horas, e às sextas e sábados das 22 às 24 horas. A exceção será o segundo fim-de-semana de julho, em que realiza a Festa Templária, no qual haverá apenas espetáculos de rua no domingo à noite. Haverá ainda atividades de rua nos dias 24 de julho de manhã (animação infantil), 31 de julho ao final da tarde, 7 de agosto ao início da noite, 14 de agosto (fim de tarde, noite) e 21 de agosto de manhã (animação infantil). A programação completa, com informação detalhada sobre todos os participantes, está disponível em www.tomarcomvida.com e nas respetivas redes sociais.

Novidade este ano será também a existência de bares no recinto, cumprindo as regras da Direção Geral de Saúde. Foram abertas inscrições para os estabelecimentos do setor, privados e associativos, que estão ainda disponíveis até dia 11 de junho em http://www.tomarcomvida.com/bares/ .

Os bilhetes serão gratuitos, mas obrigatórios, podendo ser levantados diariamente das 9h30 às 18 horas no posto de Turismo, ou no Mouchão na hora anterior ao início dos espetáculos.

